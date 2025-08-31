https://ria.ru/20250831/ushakov-2038681764.html

Путину в рамках ШОС уделяется большое внимание, отметил Ушаков

Российской делегации и лично президенту России Владимиру Путину уделяется большое внимание на мероприятия в рамках ШОС в Тяньцзине, сообщил журналистам помощник

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Российской делегации и лично президенту России Владимиру Путину уделяется большое внимание на мероприятия в рамках ШОС в Тяньцзине, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Очень большое внимание к российской делегации и лично президенту", - заявил Ушаков, отвечая на вопрос о первых впечатлениях от саммита.

россия

