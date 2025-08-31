Рейтинг@Mail.ru
Путину в рамках ШОС уделяется большое внимание, отметил Ушаков
17:12 31.08.2025
Путину в рамках ШОС уделяется большое внимание, отметил Ушаков
юрий ушаков
россия
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Российской делегации и лично президенту России Владимиру Путину уделяется большое внимание на мероприятия в рамках ШОС в Тяньцзине, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Очень большое внимание к российской делегации и лично президенту", - заявил Ушаков, отвечая на вопрос о первых впечатлениях от саммита.
юрий ушаков, россия, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году
Юрий Ушаков, Россия, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии приветствия глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на церемонии приветствия глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Российской делегации и лично президенту России Владимиру Путину уделяется большое внимание на мероприятия в рамках ШОС в Тяньцзине, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Очень большое внимание к российской делегации и лично президенту", - заявил Ушаков, отвечая на вопрос о первых впечатлениях от саммита.
Юрий УшаковРоссияВладимир ПутинСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
