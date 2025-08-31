https://ria.ru/20250831/ushakov-2038681764.html
Путину в рамках ШОС уделяется большое внимание, отметил Ушаков
Путину в рамках ШОС уделяется большое внимание, отметил Ушаков - РИА Новости, 31.08.2025
Путину в рамках ШОС уделяется большое внимание, отметил Ушаков
Российской делегации и лично президенту России Владимиру Путину уделяется большое внимание на мероприятия в рамках ШОС в Тяньцзине, сообщил журналистам помощник РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T17:12:00+03:00
2025-08-31T17:12:00+03:00
2025-08-31T17:12:00+03:00
юрий ушаков
россия
владимир путин
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038657993_0:181:3317:2048_1920x0_80_0_0_87047ffabe876e0c73aef1a0104c980e.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Российской делегации и лично президенту России Владимиру Путину уделяется большое внимание на мероприятия в рамках ШОС в Тяньцзине, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Очень большое внимание к российской делегации и лично президенту", - заявил Ушаков, отвечая на вопрос о первых впечатлениях от саммита.
https://ria.ru/20250831/turtsiya-2038676068.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038657993_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_ee174709f188cd07d526444ce4ed65a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий ушаков, россия, владимир путин, саммит шос в китае в 2025 году
Юрий Ушаков, Россия, Владимир Путин, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Путину в рамках ШОС уделяется большое внимание, отметил Ушаков
Ушаков: очень большое внимание на саммите ШОС уделяется Путину и делегации РФ