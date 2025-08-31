Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал прием Украины в ЕС экономически невыгодным - РИА Новости, 31.08.2025
22:11 31.08.2025
Пушков назвал прием Украины в ЕС экономически невыгодным
Пушков назвал прием Украины в ЕС экономически невыгодным - РИА Новости, 31.08.2025
Пушков назвал прием Украины в ЕС экономически невыгодным
Приём Украины в Евросоюз финансово и экономически невыгоден странам и народам объединения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Приём Украины в Евросоюз финансово и экономически невыгоден странам и народам объединения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Правительство Венгрии придерживается прежней позиции - оно против приема Украины в ЕС. На деле венгры в этом не одиноки, но трусливые руководители ряда других стран ЕС боятся об этом открыто заявить и надеются на венгерское вето. Вступление Украины в ЕС финасово и экономически невыгодно не только венграм, но и другим народам и странам Евросоюза", - написал политик в своем Telegram-канале. Он также отметил, что в приёме Украины в ЕС заинтересованы только "наднациональные антироссийские евроэлиты, готовые и дальше финансировать военный потенциал Украины за счет собственных граждан". "Прием Украины в ЕС стал бы для них геополитическим шагом и альтернативой для приема Украины в НАТО - темы, в настоящее время практически похороненной", - констатировал сенатор.
в мире, украина, венгрия, алексей пушков, евросоюз, совет федерации рф, нато
В мире, Украина, Венгрия, Алексей Пушков, Евросоюз, Совет Федерации РФ, НАТО
Пушков назвал прием Украины в ЕС экономически невыгодным

Сенатор Пушков: прием Украины в ЕС невыгоден народам и странам союза

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Приём Украины в Евросоюз финансово и экономически невыгоден странам и народам объединения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Правительство Венгрии придерживается прежней позиции - оно против приема Украины в ЕС. На деле венгры в этом не одиноки, но трусливые руководители ряда других стран ЕС боятся об этом открыто заявить и надеются на венгерское вето. Вступление Украины в ЕС финасово и экономически невыгодно не только венграм, но и другим народам и странам Евросоюза", - написал политик в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в приёме Украины в ЕС заинтересованы только "наднациональные антироссийские евроэлиты, готовые и дальше финансировать военный потенциал Украины за счет собственных граждан".
"Прием Украины в ЕС стал бы для них геополитическим шагом и альтернативой для приема Украины в НАТО - темы, в настоящее время практически похороненной", - констатировал сенатор.
