Пушков назвал прием Украины в ЕС экономически невыгодным

Пушков назвал прием Украины в ЕС экономически невыгодным - РИА Новости, 31.08.2025

Пушков назвал прием Украины в ЕС экономически невыгодным

Приём Украины в Евросоюз финансово и экономически невыгоден странам и народам объединения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

2025-08-31T22:11:00+03:00

2025-08-31T22:11:00+03:00

2025-08-31T22:11:00+03:00

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Приём Украины в Евросоюз финансово и экономически невыгоден странам и народам объединения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Правительство Венгрии придерживается прежней позиции - оно против приема Украины в ЕС. На деле венгры в этом не одиноки, но трусливые руководители ряда других стран ЕС боятся об этом открыто заявить и надеются на венгерское вето. Вступление Украины в ЕС финасово и экономически невыгодно не только венграм, но и другим народам и странам Евросоюза", - написал политик в своем Telegram-канале. Он также отметил, что в приёме Украины в ЕС заинтересованы только "наднациональные антироссийские евроэлиты, готовые и дальше финансировать военный потенциал Украины за счет собственных граждан". "Прием Украины в ЕС стал бы для них геополитическим шагом и альтернативой для приема Украины в НАТО - темы, в настоящее время практически похороненной", - констатировал сенатор.

2025

