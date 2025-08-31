https://ria.ru/20250831/ukraina-2038713527.html
Пушков назвал прием Украины в ЕС экономически невыгодным
Пушков назвал прием Украины в ЕС экономически невыгодным - РИА Новости, 31.08.2025
Пушков назвал прием Украины в ЕС экономически невыгодным
Приём Украины в Евросоюз финансово и экономически невыгоден странам и народам объединения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T22:11:00+03:00
2025-08-31T22:11:00+03:00
2025-08-31T22:11:00+03:00
в мире
украина
венгрия
алексей пушков
евросоюз
совет федерации рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Приём Украины в Евросоюз финансово и экономически невыгоден странам и народам объединения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Правительство Венгрии придерживается прежней позиции - оно против приема Украины в ЕС. На деле венгры в этом не одиноки, но трусливые руководители ряда других стран ЕС боятся об этом открыто заявить и надеются на венгерское вето. Вступление Украины в ЕС финасово и экономически невыгодно не только венграм, но и другим народам и странам Евросоюза", - написал политик в своем Telegram-канале. Он также отметил, что в приёме Украины в ЕС заинтересованы только "наднациональные антироссийские евроэлиты, готовые и дальше финансировать военный потенциал Украины за счет собственных граждан". "Прием Украины в ЕС стал бы для них геополитическим шагом и альтернативой для приема Украины в НАТО - темы, в настоящее время практически похороненной", - констатировал сенатор.
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037326605.html
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, алексей пушков, евросоюз, совет федерации рф, нато
В мире, Украина, Венгрия, Алексей Пушков, Евросоюз, Совет Федерации РФ, НАТО
Пушков назвал прием Украины в ЕС экономически невыгодным
Сенатор Пушков: прием Украины в ЕС невыгоден народам и странам союза