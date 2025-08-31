https://ria.ru/20250831/ukraina-2038672381.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 31.08.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
31.08.2025
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Днепропетровск на Украине, передает агентство Укринформ. "Взрывы в Днепре (до переименования город Днепропетровск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. В некоторых районах Днепропетровской области сейчас звучит согнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
