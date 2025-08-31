https://ria.ru/20250831/uitkoff-2038611439.html
СМИ сообщили о звонках спецпредставителя Трампа после встреч с Путиным
СМИ сообщили о звонках спецпредставителя Трампа после встреч с Путиным - РИА Новости, 31.08.2025
СМИ сообщили о звонках спецпредставителя Трампа после встреч с Путиным
Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф после встреч с российским президентом Владимиром Путиным сразу звонил главе Белого дома,... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф после встреч с российским президентом Владимиром Путиным сразу звонил главе Белого дома, сообщает издание Wall Street Journal. "Посланник Белого дома Стив Уиткофф часто звонит Трампу сразу после встреч с российским президентом Владимиром Путиным и другими лидерами. Однако содержание этих разговоров редко просачивается в правительство", - говорится в публикации. В начале августа Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь, соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Позднее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
