Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о звонках спецпредставителя Трампа после встреч с Путиным - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/uitkoff-2038611439.html
СМИ сообщили о звонках спецпредставителя Трампа после встреч с Путиным
СМИ сообщили о звонках спецпредставителя Трампа после встреч с Путиным - РИА Новости, 31.08.2025
СМИ сообщили о звонках спецпредставителя Трампа после встреч с Путиным
Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф после встреч с российским президентом Владимиром Путиным сразу звонил главе Белого дома,... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T05:49:00+03:00
2025-08-31T05:49:00+03:00
в мире
сша
россия
аляска
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711680_0:148:1827:1176_1920x0_80_0_0_0c2dba6c912187cb862641f73e3f8d2e.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф после встреч с российским президентом Владимиром Путиным сразу звонил главе Белого дома, сообщает издание Wall Street Journal. "Посланник Белого дома Стив Уиткофф часто звонит Трампу сразу после встреч с российским президентом Владимиром Путиным и другими лидерами. Однако содержание этих разговоров редко просачивается в правительство", - говорится в публикации. В начале августа Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь, соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Позднее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618613.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035711680_236:0:1827:1193_1920x0_80_0_0_a1630fcb2fa6e78d791bf0c5e6b866dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин
В мире, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин
СМИ сообщили о звонках спецпредставителя Трампа после встреч с Путиным

WSJ: Уиткофф после встреч с Путиным сразу звонил главе Белого дома

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф после встреч с российским президентом Владимиром Путиным сразу звонил главе Белого дома, сообщает издание Wall Street Journal.
"Посланник Белого дома Стив Уиткофф часто звонит Трампу сразу после встреч с российским президентом Владимиром Путиным и другими лидерами. Однако содержание этих разговоров редко просачивается в правительство", - говорится в публикации.
В начале августа Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь, соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Позднее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Уиткофф передал Путину сигнал Трампа о желании восстановить отношения
22 марта, 04:19
 
В миреСШАРоссияАляскаДональд ТрампСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала