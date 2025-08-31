В Белоруссии стартовали учения ОДКБ
В Белоруссии стартовали учения ОДКБ Взаимодействие, Поиск и Эшелон
Читать ria.ru в
ВИТЕБСК (Белоруссия), 31 авг — РИА Новости. В Белоруссии стартовали учения ОДКБ "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", передает корреспондент РИА Новости.
В маневрах участвуют контингенты Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Задействованы более двух тысяч военных, 450 единиц вооружения и техники, включая девять самолетов и вертолетов, свыше 70 беспилотников.
Минск пригласил всех членов ОБСЕ наблюдать за учениями
12 августа, 10:34
Церемония открытия прошла в мемориальном комплексе "Освободителям Витебска — советским воинам, партизанам и подпольщикам" и на площади Победы в этом городе. В ней приняли участие:
- глава Генштаба — первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко;
- начальник Объединенного штаба ОДКБ Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков;
- председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин;
- руководитель учения "Взаимодействие-2025" — командующий силами специальных операций ВС Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко,
- возглавляющий маневры "Эшелон-2025" — первый заместитель начальника тыла белорусской армии генерал-майор Александр Мосолов.
Утром делегация военнослужащих стран — членов ОДКБ и рабочих органов организации возложила цветы к памятнику "Десантникам всех поколений". В церемонии участвовали ветераны белорусских ВДВ и сил специальных операций, бойцы 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, воспитанники военно-патриотического клуба "Гвардия".
На учениях в Белоруссии отработают схему применения "Орешника"
13 августа, 13:52