В Белоруссии стартовали учения ОДКБ "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", передает корреспондент РИА Новости.

2025-08-31T12:05:00+03:00

2025-08-31T12:05:00+03:00

2025-08-31T12:36:00+03:00

ВИТЕБСК (Белоруссия), 31 авг — РИА Новости. В Белоруссии стартовали учения ОДКБ "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", передает корреспондент РИА Новости.Церемония открытия прошла в мемориальном комплексе "Освободителям Витебска — советским воинам, партизанам и подпольщикам" и на площади Победы в этом городе. В ней приняли участие:Утром делегация военнослужащих стран — членов ОДКБ и рабочих органов организации возложила цветы к памятнику "Десантникам всех поколений". В церемонии участвовали ветераны белорусских ВДВ и сил специальных операций, бойцы 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, воспитанники военно-патриотического клуба "Гвардия".

Церемония открытия учений в Белоруссии В Белоруссии дан старт трем учениям ОДКБ - "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия учений. Церемония проходит на площади Победы города Витебска и в мемориальном комплексе "Освободителям Витебска – советским воинам, партизанам и подпольщикам". В учениях примут участие более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 БПЛА, сообщил Объединенный пресс-центр учений. В них примут участие контингенты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. 2025-08-31T12:05 true PT1M04S

