12:05 31.08.2025 (обновлено: 12:36 31.08.2025)
В Белоруссии стартовали учения ОДКБ
в мире
белоруссия
витебск
казахстан
одкб
россия
ВИТЕБСК (Белоруссия), 31 авг — РИА Новости. В Белоруссии стартовали учения ОДКБ "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", передает корреспондент РИА Новости.Церемония открытия прошла в мемориальном комплексе "Освободителям Витебска — советским воинам, партизанам и подпольщикам" и на площади Победы в этом городе. В ней приняли участие:Утром делегация военнослужащих стран — членов ОДКБ и рабочих органов организации возложила цветы к памятнику "Десантникам всех поколений". В церемонии участвовали ветераны белорусских ВДВ и сил специальных операций, бойцы 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, воспитанники военно-патриотического клуба "Гвардия".
белоруссия
витебск
казахстан
россия
Церемония открытия учений в Белоруссии
В Белоруссии дан старт трем учениям ОДКБ - "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия учений. Церемония проходит на площади Победы города Витебска и в мемориальном комплексе "Освободителям Витебска – советским воинам, партизанам и подпольщикам". В учениях примут участие более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 БПЛА, сообщил Объединенный пресс-центр учений. В них примут участие контингенты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
в мире, белоруссия, витебск, казахстан, одкб, россия
В мире, Белоруссия, Витебск, Казахстан, ОДКБ, Россия
ВИТЕБСК (Белоруссия), 31 авг — РИА Новости. В Белоруссии стартовали учения ОДКБ "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025", передает корреспондент РИА Новости.

В маневрах участвуют контингенты Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Задействованы более двух тысяч военных, 450 единиц вооружения и техники, включая девять самолетов и вертолетов, свыше 70 беспилотников.

Церемония открытия прошла в мемориальном комплексе "Освободителям Витебска — советским воинам, партизанам и подпольщикам" и на площади Победы в этом городе. В ней приняли участие:
  • глава Генштаба — первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко;
  • начальник Объединенного штаба ОДКБ Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков;
  • председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин;
  • руководитель учения "Взаимодействие-2025" — командующий силами специальных операций ВС Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко,
  • возглавляющий маневры "Эшелон-2025" — первый заместитель начальника тыла белорусской армии генерал-майор Александр Мосолов.
Утром делегация военнослужащих стран — членов ОДКБ и рабочих органов организации возложила цветы к памятнику "Десантникам всех поколений". В церемонии участвовали ветераны белорусских ВДВ и сил специальных операций, бойцы 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, воспитанники военно-патриотического клуба "Гвардия".
