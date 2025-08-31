https://ria.ru/20250831/tszinpin-2038633793.html

Си Цзиньпин: пограничные вопросы не должны определять отношения КНР и Индии

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Пограничные вопросы не должны определять отношения КНР и Индии в целом, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Необходимо учитывать озабоченности друг друга и придерживаться мирного сосуществования", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что "пять принципов мирного сосуществования", провозглашённые старшим поколением лидеров Китая и Индии более 70 лет назад, необходимо ценить и развивать. "Мы должны общими силами поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах и не позволять, чтобы пограничные вопросы определяли китайско-индийские отношения в целом", - указал он. Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года страны провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В преддверии саммита БРИКС в 2024 году Индия и Китай достигли соглашения о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе. На полях прошедшего в 2024 году в России саммита БРИКС Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу, по итогам которой договорились принять шаги по налаживанию отношений двух стран, в частности по возобновлению прямого авиасообщения, приостановленного после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

