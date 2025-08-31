Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин: пограничные вопросы не должны определять отношения КНР и Индии - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 31.08.2025 (обновлено: 11:13 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/tszinpin-2038633793.html
Си Цзиньпин: пограничные вопросы не должны определять отношения КНР и Индии
Си Цзиньпин: пограничные вопросы не должны определять отношения КНР и Индии - РИА Новости, 31.08.2025
Си Цзиньпин: пограничные вопросы не должны определять отношения КНР и Индии
Пограничные вопросы не должны определять отношения КНР и Индии в целом, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T10:55:00+03:00
2025-08-31T11:13:00+03:00
в мире
китай
индия
россия
си цзиньпин
нарендра моди
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f7c2a69ed40f5492cf281422308086d6.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Пограничные вопросы не должны определять отношения КНР и Индии в целом, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Необходимо учитывать озабоченности друг друга и придерживаться мирного сосуществования", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что "пять принципов мирного сосуществования", провозглашённые старшим поколением лидеров Китая и Индии более 70 лет назад, необходимо ценить и развивать. "Мы должны общими силами поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах и не позволять, чтобы пограничные вопросы определяли китайско-индийские отношения в целом", - указал он. Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года страны провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В преддверии саммита БРИКС в 2024 году Индия и Китай достигли соглашения о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе. На полях прошедшего в 2024 году в России саммита БРИКС Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу, по итогам которой договорились принять шаги по налаживанию отношений двух стран, в частности по возобновлению прямого авиасообщения, приостановленного после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250831/indiya-2038620637.html
китай
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015803857_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7a5e4b989fa132e56051c43b44ea96a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, индия, россия, си цзиньпин, нарендра моди, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Индия, Россия, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Си Цзиньпин: пограничные вопросы не должны определять отношения КНР и Индии

Си Цзиньпин: КНР и Индия должны развивать принципы мирного сосуществования

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
 Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Пограничные вопросы не должны определять отношения КНР и Индии в целом, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Необходимо учитывать озабоченности друг друга и придерживаться мирного сосуществования", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что "пять принципов мирного сосуществования", провозглашённые старшим поколением лидеров Китая и Индии более 70 лет назад, необходимо ценить и развивать.
"Мы должны общими силами поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах и не позволять, чтобы пограничные вопросы определяли китайско-индийские отношения в целом", - указал он.
Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года страны провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В преддверии саммита БРИКС в 2024 году Индия и Китай достигли соглашения о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе.
На полях прошедшего в 2024 году в России саммита БРИКС Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу, по итогам которой договорились принять шаги по налаживанию отношений двух стран, в частности по возобновлению прямого авиасообщения, приостановленного после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Премьер Индии заявил о готовности страны развивать отношения с Китаем
Вчера, 08:27
 
В миреКитайИндияРоссияСи ЦзиньпинНарендра МодиСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала