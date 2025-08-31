https://ria.ru/20250831/trump-2038630816.html
Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети
Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети - РИА Новости, 31.08.2025
Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал ссылку на пост другого пользователя в соцсети X с фотографией самого американского лидера РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал ссылку на пост другого пользователя в соцсети X с фотографией самого американского лидера с подписью "Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет". При этом сам Трамп никак не объяснил причину публикации ссылки на этот пост. На фото президент США изображен с приподнятыми руками, при этом его ладони открыты и обращены к небу, а за спиной Трампа находится планета Земля.На одной из ладоней Трамп держит светящийся символ Q+.
