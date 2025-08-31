Рейтинг@Mail.ru
Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети
10:28 31.08.2025 (обновлено: 18:26 31.08.2025)
Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети
в мире
сша
земля
дональд трамп
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал ссылку на пост другого пользователя в соцсети X с фотографией самого американского лидера с подписью "Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет". При этом сам Трамп никак не объяснил причину публикации ссылки на этот пост. На фото президент США изображен с приподнятыми руками, при этом его ладони открыты и обращены к небу, а за спиной Трампа находится планета Земля.На одной из ладоней Трамп держит светящийся символ Q+.
в мире, сша, земля, дональд трамп
В мире, США, Земля, Дональд Трамп
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал ссылку на пост другого пользователя в соцсети X с фотографией самого американского лидера с подписью "Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет".
При этом сам Трамп никак не объяснил причину публикации ссылки на этот пост. На фото президент США изображен с приподнятыми руками, при этом его ладони открыты и обращены к небу, а за спиной Трампа находится планета Земля.
На одной из ладоней Трамп держит светящийся символ Q+.
Трамп удалял пост про разговор с Путиным
4 июня, 23:22
 
