https://ria.ru/20250831/trevoga-2038594032.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.08.2025
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, частях Сумской, Полтавской и Днепропетровской, а также Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T00:00:00+03:00
2025-08-31T00:00:00+03:00
2025-08-31T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, частях Сумской, Полтавской и Днепропетровской, а также Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в части Сумской области тревогу объявили с 23.34 мск, в остальных регионах сирены звучат уже от 20 минут до приблизительно часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу