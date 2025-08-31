https://ria.ru/20250831/trevoga-2038594032.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, частях Сумской, Полтавской и Днепропетровской, а также Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, частях Сумской, Полтавской и Днепропетровской, а также Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в части Сумской области тревогу объявили с 23.34 мск, в остальных регионах сирены звучат уже от 20 минут до приблизительно часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

