Путин заявил о планах обновления транспортной инфраструктуры
2025-08-31T00:07:00+03:00
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власти РФ будут и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику в угольной отрасли, в том числе наращивать возможности Транссиба, БАМа и других железных дорог, сообщил президент России Владимир Путин.Глава государства поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. В своем видеообращении Путин отметил, что государство в партнёрстве с бизнесом, управленческими командами сделает всё, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний."Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках", - сказал Путин.
