Путин заявил о планах обновления транспортной инфраструктуры

Путин заявил о планах обновления транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 31.08.2025

Путин заявил о планах обновления транспортной инфраструктуры

Власти РФ будут и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику в угольной отрасли, в том числе наращивать возможности Транссиба, БАМа и других... РИА Новости, 31.08.2025

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власти РФ будут и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику в угольной отрасли, в том числе наращивать возможности Транссиба, БАМа и других железных дорог, сообщил президент России Владимир Путин.Глава государства поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера. В своем видеообращении Путин отметил, что государство в партнёрстве с бизнесом, управленческими командами сделает всё, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний."Будем и дальше обновлять транспортную инфраструктуру и логистику, в том числе наращивать возможности Транссиба и БАМа, других железных дорог, увеличивать мощности морских портов и терминалов, активно продвигать угольную продукцию на внутреннем и внешних рынках", - сказал Путин.

