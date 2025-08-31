https://ria.ru/20250831/tramp-2038715769.html
Трамп считает нужным ладить с ядерными державами
Трамп считает нужным ладить с ядерными державами - РИА Новости, 31.08.2025
Трамп считает нужным ладить с ядерными державами
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нужным ладить с ядерными державами. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T22:52:00+03:00
2025-08-31T22:52:00+03:00
2025-08-31T22:52:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fbe10b5289f6879e8aaa7829d085fc4.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нужным ладить с ядерными державами. "Хорошо, когда ладишь со странами, неплохо. Особенно, знаете, с ядерными державами", - заявил Трамп порталу Daily Caller. Он подчеркнул, что считает положительным свое умение ладить с руководством других стран.
https://ria.ru/20250519/stubb-2017757498.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_daf66f09fdcb089f62b7f5f81b996b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп считает нужным ладить с ядерными державами
Трамп заявил о необходимости ладить с ядерными державами