Рейтинг@Mail.ru
Главы Индии и Китая отметили необходимость расширения торговых связей - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/torgovlya-2038637767.html
Главы Индии и Китая отметили необходимость расширения торговых связей
Главы Индии и Китая отметили необходимость расширения торговых связей - РИА Новости, 31.08.2025
Главы Индии и Китая отметили необходимость расширения торговых связей
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнули необходимость расширения двусторонних торговых и инвестиционных... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T11:40:00+03:00
2025-08-31T11:40:00+03:00
в мире
китай
индия
казань
нарендра моди
си цзиньпин
брикс
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147936/54/1479365443_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_4dc11514142f20e3d32c27011a44b9b1.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнули необходимость расширения двусторонних торговых и инвестиционных связей и сокращения торгового дефицита, сообщил МИД Индии. "Говоря об экономических и торговых отношениях, они признали роль экономик двух стран в стабилизации мировой торговли. Они подчеркнули необходимость действовать в политическом и стратегическом направлении для расширения двусторонних торговых и инвестиционных связей и сокращения торгового дефицита", - сообщило индийское внешнеполитическое ведомство по итогам встречи лидеров двух стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Отмечается, что руководители Индии и Китая "приветствовали позитивную динамику и устойчивый прогресс в двусторонних отношениях со времени их последней встречи в Казани в октябре 2024 года". "Они подтвердили, что две страны являются партнерами по развитию, а не соперниками, и что их разногласия не должны перерастать в споры. Стабильные отношения и сотрудничество между Индией и Китаем и их 2,8-миллиардным населением на основе взаимного уважения, взаимных интересов и чуткости необходимы для роста и развития двух стран, а также для многополярного мира и многополярной Азии, соответствующих тенденциям 21-го века", - отметило МИД Индии. В ходе встречи лидеры двух стран с удовлетворением отметили успешное разведение сил вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе. "Премьер-министр (Индии Нарендра Моди – ред.) отметил, что Индия и Китай стремятся к стратегической автономии, и их отношения не следует рассматривать через призму третьей страны. Лидеры двух стран сочли необходимым расширить точки соприкосновения на многосторонних платформах по двусторонним, региональным и глобальным вопросам и вызовам, таким как терроризм и честная торговля", - также отметило МИД Индии. Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года страны провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В преддверии саммита БРИКС в 2024 году Индия и Китай достигли соглашения о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе. На полях прошедшего в 2024 году в России саммита БРИКС Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу, по итогам которой договорились принять шаги по налаживанию отношений двух стран, в частности по возобновлению прямого авиасообщения, приостановленного после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений.
https://ria.ru/20250831/shos-2038622464.html
https://ria.ru/20250831/tszinpin-2038633793.html
китай
индия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147936/54/1479365443_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22825f7ae703693cf82837e6d7f64c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, индия, казань, нарендра моди, си цзиньпин, брикс, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Индия, Казань, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Главы Индии и Китая отметили необходимость расширения торговых связей

Моди и Си Цзиньпин отметили необходимость расширения торговых связей

© Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом встречи лидеров БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом встречи лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Пресс-служба Президента РФ
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнули необходимость расширения двусторонних торговых и инвестиционных связей и сокращения торгового дефицита, сообщил МИД Индии.
"Говоря об экономических и торговых отношениях, они признали роль экономик двух стран в стабилизации мировой торговли. Они подчеркнули необходимость действовать в политическом и стратегическом направлении для расширения двусторонних торговых и инвестиционных связей и сокращения торгового дефицита", - сообщило индийское внешнеполитическое ведомство по итогам встречи лидеров двух стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Китай выступает в поддержку вступления Армении в ШОС, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 08:45
Отмечается, что руководители Индии и Китая "приветствовали позитивную динамику и устойчивый прогресс в двусторонних отношениях со времени их последней встречи в Казани в октябре 2024 года".
"Они подтвердили, что две страны являются партнерами по развитию, а не соперниками, и что их разногласия не должны перерастать в споры. Стабильные отношения и сотрудничество между Индией и Китаем и их 2,8-миллиардным населением на основе взаимного уважения, взаимных интересов и чуткости необходимы для роста и развития двух стран, а также для многополярного мира и многополярной Азии, соответствующих тенденциям 21-го века", - отметило МИД Индии.
В ходе встречи лидеры двух стран с удовлетворением отметили успешное разведение сил вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе.
"Премьер-министр (Индии Нарендра Моди – ред.) отметил, что Индия и Китай стремятся к стратегической автономии, и их отношения не следует рассматривать через призму третьей страны. Лидеры двух стран сочли необходимым расширить точки соприкосновения на многосторонних платформах по двусторонним, региональным и глобальным вопросам и вызовам, таким как терроризм и честная торговля", - также отметило МИД Индии.
Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года страны провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В преддверии саммита БРИКС в 2024 году Индия и Китай достигли соглашения о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе.
На полях прошедшего в 2024 году в России саммита БРИКС Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу, по итогам которой договорились принять шаги по налаживанию отношений двух стран, в частности по возобновлению прямого авиасообщения, приостановленного после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений.
Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Си Цзиньпин: пограничные вопросы не должны определять отношения КНР и Индии
Вчера, 10:55
 
В миреКитайИндияКазаньНарендра МодиСи ЦзиньпинБРИКССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала