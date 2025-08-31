Президент Туркмении прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС
АШХАБАД, 31 авг – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в воскресенье прибыл в китайский Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает туркменское госинформагентство (TDH).
"Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне… Через несколько часов самолёт президента Туркменистана приземлился в международном аэропорту Тяньцзиня", – говорится в сообщении.
По данным TDH, Бердымухамедов примет участие в саммите ШОС в качестве почетного гостя по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций.
Основная деловая программа саммита стартует в понедельник утром по местному времени, а в воскресенье председатель Си Цзиньпин проведет торжественный прием для высоких гостей.
Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
