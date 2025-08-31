Рейтинг@Mail.ru
Президент Туркмении прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/tjantszin-2038661196.html
Президент Туркмении прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС
Президент Туркмении прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
Президент Туркмении прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в воскресенье прибыл в китайский Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T14:50:00+03:00
2025-08-31T14:50:00+03:00
в мире
тяньцзинь
китай
россия
сердар бердымухамедов
си цзиньпин
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038366893_0:144:3001:1832_1920x0_80_0_0_a627c2d9efe7de5f6fd3ce23a2d90eb3.jpg
АШХАБАД, 31 авг – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в воскресенье прибыл в китайский Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает туркменское госинформагентство (TDH). "Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне… Через несколько часов самолёт президента Туркменистана приземлился в международном аэропорту Тяньцзиня", – говорится в сообщении. По данным TDH, Бердымухамедов примет участие в саммите ШОС в качестве почетного гостя по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций. Основная деловая программа саммита стартует в понедельник утром по местному времени, а в воскресенье председатель Си Цзиньпин проведет торжественный прием для высоких гостей. Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250830/kitay-2038416793.html
https://ria.ru/20250828/shos-1977958155.html
тяньцзинь
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038366893_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_acdac372bfb6fbf2bc2a87117bf1742f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тяньцзинь, китай, россия, сердар бердымухамедов , си цзиньпин, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Тяньцзинь, Китай, Россия, Сердар Бердымухамедов , Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Президент Туркмении прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС

Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС

© AP Photo / Rafiq MaqboolСимволика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле вокзала в Тяньцзине
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле вокзала в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле вокзала в Тяньцзине
Читать ria.ru в
Дзен
АШХАБАД, 31 авг – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в воскресенье прибыл в китайский Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщает туркменское госинформагентство (TDH).
"Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне… Через несколько часов самолёт президента Туркменистана приземлился в международном аэропорту Тяньцзиня", – говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Евразия без Запада: Китай покажет новый мир
30 августа, 08:00
По данным TDH, Бердымухамедов примет участие в саммите ШОС в качестве почетного гостя по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, а также представители международных организаций.
Основная деловая программа саммита стартует в понедельник утром по местному времени, а в воскресенье председатель Си Цзиньпин проведет торжественный прием для высоких гостей.
Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
28 августа, 17:21
 
В миреТяньцзиньКитайРоссияСердар БердымухамедовСи ЦзиньпинВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала