В Кемерове отметили передовиков предприятий "СУЭК-Кузбасс"

В Кемерове отметили передовиков предприятий "СУЭК-Кузбасс"

Церемония награждения передовиков предприятий АО "СУЭК-Кузбасс" состоялась в Кемерове, она прошла в честь Дня шахтера, передает корреспондент РИА Новости.

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Церемония награждения передовиков предприятий АО "СУЭК-Кузбасс" состоялась в Кемерове, она прошла в честь Дня шахтера, передает корреспондент РИА Новости.Так, победителями в индивидуальных номинациях традиционного конкурса "Гордость СУЭК – добываем успех" стали 25 работников.Лучшими были признаны очистной участок №3 шахты имени С. М. Кирова под руководством Артема Зайцева и проходческий участок №7, который возглавляет Евгений Шевченко.Были названы и лучшие бригады. Ими по праву стали очистная бригада Кирилла Куксова с шахты "Комсомолец" и подготовительная бригада Александра Беркуты шахты имени А. Д. Рубана.Сам Беркута был удостоен серебряного нагрудного знака "Шахтерская доблесть". Его стаж в угольной отрасли составляет более 20 лет, четыре из которых он работает в должности бригадира.На церемонии присутствовали Герои Труда России. Один из них – советник генерального директора компании "СУЭК-Кузбасс" и экс-бригадир шахты имени В. Д. Ялевского Владимир Мельник – рассказал, как угледобывающая отрасль преобразилась за последние десятилетия."Изменилась очень сильно техника. У нас на шахте "Дальние горы" в 1987–1988 годах добывали за месяц 30 тысяч тонн угля. Сейчас за смену столько добывают. Новые комбайны и крепи влияют на добычу угля", – сказал Мельник.Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 31 августа. Он был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько.Празднование профессионального Дня шахтера было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

