https://ria.ru/20250831/suek-kuzbass-2038579503.html
В Кемерове отметили передовиков предприятий "СУЭК-Кузбасс"
В Кемерове отметили передовиков предприятий "СУЭК-Кузбасс" - РИА Новости, 31.08.2025
В Кемерове отметили передовиков предприятий "СУЭК-Кузбасс"
Церемония награждения передовиков предприятий АО "СУЭК-Кузбасс" состоялась в Кемерове, она прошла в честь Дня шахтера, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T09:00:00+03:00
2025-08-31T09:00:00+03:00
2025-08-31T09:00:00+03:00
россия
суэк-кузбасс
кемерово
день шахтера
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038578609_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3128ab7d32f697225be1a6850b8bc8c4.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Церемония награждения передовиков предприятий АО "СУЭК-Кузбасс" состоялась в Кемерове, она прошла в честь Дня шахтера, передает корреспондент РИА Новости.Так, победителями в индивидуальных номинациях традиционного конкурса "Гордость СУЭК – добываем успех" стали 25 работников.Лучшими были признаны очистной участок №3 шахты имени С. М. Кирова под руководством Артема Зайцева и проходческий участок №7, который возглавляет Евгений Шевченко.Были названы и лучшие бригады. Ими по праву стали очистная бригада Кирилла Куксова с шахты "Комсомолец" и подготовительная бригада Александра Беркуты шахты имени А. Д. Рубана.Сам Беркута был удостоен серебряного нагрудного знака "Шахтерская доблесть". Его стаж в угольной отрасли составляет более 20 лет, четыре из которых он работает в должности бригадира.На церемонии присутствовали Герои Труда России. Один из них – советник генерального директора компании "СУЭК-Кузбасс" и экс-бригадир шахты имени В. Д. Ялевского Владимир Мельник – рассказал, как угледобывающая отрасль преобразилась за последние десятилетия."Изменилась очень сильно техника. У нас на шахте "Дальние горы" в 1987–1988 годах добывали за месяц 30 тысяч тонн угля. Сейчас за смену столько добывают. Новые комбайны и крепи влияют на добычу угля", – сказал Мельник.Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 31 августа. Он был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько.Празднование профессионального Дня шахтера было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".
https://ria.ru/20250826/seredyuk-2037610302.html
https://ria.ru/20250703/yakutiya-2027017001.html
россия
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038578609_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_7ce72d353d31b2e4b19391a0d190c5c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суэк-кузбасс, кемерово, день шахтера
Россия, СУЭК-КУЗБАСС, Кемерово, День шахтера
В Кемерове отметили передовиков предприятий "СУЭК-Кузбасс"
В Кемерове состоялась церемония награждения передовиков "СУЭК-Кузбасс"
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Церемония награждения передовиков предприятий АО "СУЭК-Кузбасс" состоялась в Кемерове, она прошла в честь Дня шахтера, передает корреспондент РИА Новости.
Так, победителями в индивидуальных номинациях традиционного конкурса "Гордость СУЭК – добываем успех" стали 25 работников.
Лучшими были признаны очистной участок №3 шахты имени С. М. Кирова под руководством Артема Зайцева и проходческий участок №7, который возглавляет Евгений Шевченко.
Были названы и лучшие бригады. Ими по праву стали очистная бригада Кирилла Куксова с шахты "Комсомолец" и подготовительная бригада Александра Беркуты шахты имени А. Д. Рубана.
Сам Беркута был удостоен серебряного нагрудного знака "Шахтерская доблесть". Его стаж в угольной отрасли составляет более 20 лет, четыре из которых он работает в должности бригадира.
На церемонии присутствовали Герои Труда России. Один из них – советник генерального директора компании "СУЭК-Кузбасс" и экс-бригадир шахты имени В. Д. Ялевского Владимир Мельник – рассказал, как угледобывающая отрасль преобразилась за последние десятилетия.
"Изменилась очень сильно техника. У нас на шахте "Дальние горы" в 1987–1988 годах добывали за месяц 30 тысяч тонн угля. Сейчас за смену столько добывают. Новые комбайны и крепи влияют на добычу угля", – сказал Мельник.
Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 31 августа. Он был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько.
Празднование профессионального Дня шахтера было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".