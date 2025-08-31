Рейтинг@Mail.ru
31.08.2025
В Кемерове отметили передовиков предприятий "СУЭК-Кузбасс"
09:00 31.08.2025
В Кемерове отметили передовиков предприятий "СУЭК-Кузбасс"
В Кемерове отметили передовиков предприятий "СУЭК-Кузбасс"
В Кемерове отметили передовиков предприятий "СУЭК-Кузбасс"
Церемония награждения передовиков предприятий АО "СУЭК-Кузбасс" состоялась в Кемерове, она прошла в честь Дня шахтера, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Церемония награждения передовиков предприятий АО "СУЭК-Кузбасс" состоялась в Кемерове, она прошла в честь Дня шахтера, передает корреспондент РИА Новости.Так, победителями в индивидуальных номинациях традиционного конкурса "Гордость СУЭК – добываем успех" стали 25 работников.Лучшими были признаны очистной участок №3 шахты имени С. М. Кирова под руководством Артема Зайцева и проходческий участок №7, который возглавляет Евгений Шевченко.Были названы и лучшие бригады. Ими по праву стали очистная бригада Кирилла Куксова с шахты "Комсомолец" и подготовительная бригада Александра Беркуты шахты имени А. Д. Рубана.Сам Беркута был удостоен серебряного нагрудного знака "Шахтерская доблесть". Его стаж в угольной отрасли составляет более 20 лет, четыре из которых он работает в должности бригадира.На церемонии присутствовали Герои Труда России. Один из них – советник генерального директора компании "СУЭК-Кузбасс" и экс-бригадир шахты имени В. Д. Ялевского Владимир Мельник – рассказал, как угледобывающая отрасль преобразилась за последние десятилетия."Изменилась очень сильно техника. У нас на шахте "Дальние горы" в 1987–1988 годах добывали за месяц 30 тысяч тонн угля. Сейчас за смену столько добывают. Новые комбайны и крепи влияют на добычу угля", – сказал Мельник.Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 31 августа. Он был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько.Празднование профессионального Дня шахтера было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".
россия, суэк-кузбасс, кемерово, день шахтера
Россия, СУЭК-КУЗБАСС, Кемерово, День шахтера
В Кемерове отметили передовиков предприятий "СУЭК-Кузбасс"

В Кемерове состоялась церемония награждения передовиков "СУЭК-Кузбасс"

© Фото : Пресс-служба "СУЭК-Кузбасс"/Анатолий МедведьГлава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (там расположены предприятия "СУЭК-Кузбасс") Евгений Никитин
Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (там расположены предприятия СУЭК-Кузбасс) Евгений Никитин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото : Пресс-служба "СУЭК-Кузбасс"/Анатолий Медведь
Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (там расположены предприятия "СУЭК-Кузбасс") Евгений Никитин
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Церемония награждения передовиков предприятий АО "СУЭК-Кузбасс" состоялась в Кемерове, она прошла в честь Дня шахтера, передает корреспондент РИА Новости.
Так, победителями в индивидуальных номинациях традиционного конкурса "Гордость СУЭК – добываем успех" стали 25 работников.
Лучшими были признаны очистной участок №3 шахты имени С. М. Кирова под руководством Артема Зайцева и проходческий участок №7, который возглавляет Евгений Шевченко.
Были названы и лучшие бригады. Ими по праву стали очистная бригада Кирилла Куксова с шахты "Комсомолец" и подготовительная бригада Александра Беркуты шахты имени А. Д. Рубана.
© Фото : Пресс-служба "СУЭК-Кузбасс"/Анатолий МедведьДиректор шахтоуправления имени А.Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс" Иван Сальвассер
Директор шахтоуправления имени А.Д. Рубана АО СУЭК-Кузбасс Иван Сальвассер - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Пресс-служба "СУЭК-Кузбасс"/Анатолий Медведь
Директор шахтоуправления имени А.Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс" Иван Сальвассер
Сам Беркута был удостоен серебряного нагрудного знака "Шахтерская доблесть". Его стаж в угольной отрасли составляет более 20 лет, четыре из которых он работает в должности бригадира.
На церемонии присутствовали Герои Труда России. Один из них – советник генерального директора компании "СУЭК-Кузбасс" и экс-бригадир шахты имени В. Д. Ялевского Владимир Мельник – рассказал, как угледобывающая отрасль преобразилась за последние десятилетия.
"Изменилась очень сильно техника. У нас на шахте "Дальние горы" в 1987–1988 годах добывали за месяц 30 тысяч тонн угля. Сейчас за смену столько добывают. Новые комбайны и крепи влияют на добычу угля", – сказал Мельник.
Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 31 августа. Он был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько.
Празднование профессионального Дня шахтера было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".
