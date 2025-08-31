https://ria.ru/20250831/suek-kuzbass-2038577539.html

Более 80 шахтеров "СУЭК-Кузбасс" наградили в Кемерове

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Торжественная церемония ко Дню шахтера, на которой более 80 шахтеров предприятий АО "СУЭК-Кузбасс" получили ведомственные, муниципальные и корпоративные награды, состоялась в Кемерове, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в Филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова. Шести горнякам за многолетний добросовестный труд вручили нагрудный знак "Шахтерская слава". Одиннадцать человек были награждены медалью "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса" II степени.Кроме того, один горняк получил медаль "Трудовая слава" III степени. Трое работников были отмечены почетными грамотами и благодарностью Минэнерго России.Четверо шахтеров удостоены областных наград, а двенадцать – муниципальных. Десять работников получили корпоративные награды.За высокие производственные показатели работников наградили ценными подарками и денежными премиями. Отдельное внимание было уделено чествованию ветеранов угольной отрасли.Горняков с Днем шахтера поздравил первый заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса, председатель правительства региона Андрей Панов. Он отметил достойные производственные результаты компании, ее достижения, высокую репутацию, заслуженное доверие партнеров и безусловный профессионализм работников. По его словам, "СУЭК-Кузбасс" динамично идет по пути модернизации, совершенствуя систему промышленной безопасности и охраны труда, реализуя многоступенчатую систему подготовки кадров и уделяя серьезное внимание вопросам повышения эффективности производства."Уверен, что благодаря знаниям горняков и внедрению новых технологий угольная промышленность и впредь останется драйвером развития нашей страны", – указал Панов.Также ко Дню шахтера работников компании "СУЭК-Кузбасс" удостоили государственных наград за вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу.Четырех специалистов отметили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Среди них – заместитель директора управления дегазации и утилизации метана Юрий Баклушин, газорезчик машиностроительного завода "СИБ-ДАМЕЛЬ" Николай Батурин, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования разреза "Заречный" Евгений Турка. Награду вручили и подземному машинисту горных выемочных машин шахты имени С. М. Кирова Сергею Безуглову – его бригада стала одним из лидирующих коллективов по проведению подготовительных работ. С начала 2025 года она подготовила более двух километров горных выработок.Девять сотрудников компании были удостоены звания "Заслуженный шахтер Российской Федерации". Водителю автомобиля АО "УПиР" Ивану Калинчуку присвоили звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации".День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 31 августа. Он был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько.Празднование профессионального Дня шахтера было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

