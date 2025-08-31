Рейтинг@Mail.ru
Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента - РИА Новости, 31.08.2025
03:10 31.08.2025 (обновлено: 08:55 31.08.2025)
Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента
Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента
Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента
С 1 сентября студенты особой категории начнут получать новую стипендию президента, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября студенты особой категории начнут получать новую стипендию президента, сообщили РИА Новости в Минобрнауки."В 2025-2026 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3400 студентам, курсантам и слушателям, &lt;...&gt; которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии — 30 тысяч рублей ежемесячно", — заявили в ведомстве.Конкурсный отбор на новые выплаты планируют провести в сентябре-октябре, итоги подведут в ноябре-декабре."Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года", — отметили в Минобрнауки.В 2025-2026 учебном году введут новую стипендию правительства размером в 20 тысяч рублей, ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября студенты особой категории начнут получать новую стипендию президента, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
"В 2025-2026 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3400 студентам, курсантам и слушателям, <...> которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии — 30 тысяч рублей ежемесячно", — заявили в ведомстве.
Конкурсный отбор на новые выплаты планируют провести в сентябре-октябре, итоги подведут в ноябре-декабре.
"Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года", — отметили в Минобрнауки.
В 2025-2026 учебном году введут новую стипендию правительства размером в 20 тысяч рублей, ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.
