Студенты с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. С 1 сентября студенты особой категории начнут получать новую стипендию президента, сообщили РИА Новости в Минобрнауки."В 2025-2026 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3400 студентам, курсантам и слушателям, <...> которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии — 30 тысяч рублей ежемесячно", — заявили в ведомстве.Конкурсный отбор на новые выплаты планируют провести в сентябре-октябре, итоги подведут в ноябре-декабре."Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года", — отметили в Минобрнауки.В 2025-2026 учебном году введут новую стипендию правительства размером в 20 тысяч рублей, ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.
