Спецоперация, 31 августа: ВС России поразили портовую инфраструктуру ВСУ

Спецоперация, 31 августа: ВС России поразили портовую инфраструктуру ВСУ

Украинские войска потеряли около 1340 военнослужащих и пять танков за сутки, нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска потеряли около 1340 военнослужащих и пять танков за сутки, нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, средства ПВО сбили ночью 21 беспилотник над регионами России. ВС России нанесли поражение портовой инфраструктуре ВСУ Украинские войска потеряли за сутки около 1340 военнослужащих и пять танков, следует из сводки Минобороны РФ. Российские войска нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, прикрывающей ее зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы и 112 беспилотников. ПВО сбила ночью 21 БПЛА над Россией Российские средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью, восемь – над Ростовской и по одному БПЛА – над Белгородской и Брянской областями. Жители Курской и Белгородской областей пострадали при атаках БПЛАУкраинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области 136 беспилотниками, медицинская помощь потребовалась девяти мирным жителям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также он сообщил, что водитель автомобиля получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, медики госпитализировали пострадавшего. Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Позже он сообщил, что число пострадавших возросло до четырех. Разведгруппы ВС России зашли в Димитров в ДНР Разведгруппы Вооруженных сил РФ зашли в город Димитров Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Также, по его словам, российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки, до города им осталось несколько километров. Несмотря на то, что Киев перебросил в Красноармейск большое количество резервов, пытаясь сдержать темп продвижения российских подразделений, бои идут уже в высотках в самом городе, добавил Пушилин.

2025

