ВСУ потеряли свыше 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 31.08.2025 (обновлено: 12:35 31.08.2025)
ВСУ потеряли свыше 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 боевиков ВСУ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60-ти военнослужащих, 10 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств",- в сообщении российского военного ведомства.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь в зоне проведения СВО . Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 боевиков ВСУ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60-ти военнослужащих, 10 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств",- в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
