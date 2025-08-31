https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038643339.html

ВСУ потеряли свыше 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 боевиков ВСУ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60-ти военнослужащих, 10 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств",- в сообщении российского военного ведомства.

