ВСУ потеряли свыше 60 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
2025-08-31T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 60 боевиков ВСУ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств противника, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 60-ти военнослужащих, 10 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств",- в сообщении российского военного ведомства.
