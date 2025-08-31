https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038619090.html

ВС России уничтожили две гаубицы ВСУ в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили две гаубицы ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2025

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск выявили и уничтожили две гаубицы ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе ведения контрбатарейной работы выявили и уничтожили точными попаданиями ударных БПЛА две вражеские гаубицы – 122-мм Д-30 и 155-мм "Богдана" в районе населенного пункта Константиновка", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что обе артиллерийские установки находились в ближнем тылу противника и обеспечивали огневую поддержку обороняющимся боевикам ВСУ. Их уничтожение лишило противника возможности ведения боевых действий, что поспособствовало продвижению "Южной" группировки войск.

2025

