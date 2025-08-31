Рейтинг@Mail.ru
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 31.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 31.08.2025 (обновлено: 05:30 31.08.2025)
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 31.08.2025
Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
Экипажи самолетов Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", рассказали в Минобороны. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", рассказали в Минобороны."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в сводке.По данным ведомства, пуски ракет проходили парами с малых высот."После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", — добавили в министерстве.Как сообщил накануне глава Генштаба Валерий Герасимов, группировка войск "Центр" развивает наступление на Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском направлениях. Она же участвует в боях в Красноармейске — одном из ключевых транспортных узлов ВСУ в ДНР.
© Минобороны РоссииЭкипажи самолетов Су-25
Экипажи самолетов Су-25 - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Минобороны России
Экипажи самолетов Су-25. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", рассказали в Минобороны.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в сводке.
По данным ведомства, пуски ракет проходили парами с малых высот.
"После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", — добавили в министерстве.
Как сообщил накануне глава Генштаба Валерий Герасимов, группировка войск "Центр" развивает наступление на Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском направлениях. Она же участвует в боях в Красноармейске — одном из ключевых транспортных узлов ВСУ в ДНР.
