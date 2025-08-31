https://ria.ru/20250831/spetsoperatsiya-2038608544.html

Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне действия группировки "Центр"

Экипажи самолетов Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", рассказали в Минобороны. РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T05:09:00+03:00

2025-08-31T05:09:00+03:00

2025-08-31T05:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-25

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", рассказали в Минобороны."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в сводке.По данным ведомства, пуски ракет проходили парами с малых высот."После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", — добавили в министерстве.Как сообщил накануне глава Генштаба Валерий Герасимов, группировка войск "Центр" развивает наступление на Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском направлениях. Она же участвует в боях в Красноармейске — одном из ключевых транспортных узлов ВСУ в ДНР.

2025

