Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне действия группировки "Центр"
2025-08-31T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", рассказали в Минобороны."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", — говорится в сводке.По данным ведомства, пуски ракет проходили парами с малых высот."После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", — добавили в министерстве.Как сообщил накануне глава Генштаба Валерий Герасимов, группировка войск "Центр" развивает наступление на Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском направлениях. Она же участвует в боях в Красноармейске — одном из ключевых транспортных узлов ВСУ в ДНР.
