https://ria.ru/20250831/shos-2038712870.html

История города Тяньцзинь, в котором проходит саммит ШОС

История города Тяньцзинь, в котором проходит саммит ШОС - РИА Новости, 31.08.2025

История города Тяньцзинь, в котором проходит саммит ШОС

31 августа в китайском Тяньцзине открылся саммит ШОС. Первым мероприятием стал торжественный прием глав делегаций от имени председателя КНР Си Цзиньпина. В... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T21:50:00+03:00

2025-08-31T21:50:00+03:00

2025-08-31T21:50:00+03:00

саммит шос в китае в 2025 году

китай

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038710468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8865aa13fb02afd7616dec8a27c012d.jpg

31 августа в китайском Тяньцзине открылся саммит ШОС. Первым мероприятием стал торжественный прием глав делегаций от имени председателя КНР Си Цзиньпина. В саммите участвуют лидеры более 20 стран. Официальная программа стартует 1 сентября.Главное о городе-хозяине и о том, что его связывает с Россией — в видео РИА Новости.

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Какая связь между городом, принимающим саммит ШОС 2025, и Россией Чем знаменателен город Тяньцзинь, который принимает саммит ШОС 2025 31 августа в китайском Тяньцзине открылся саммит ШОС. Первым мероприятием стал торжественный прием глав делегаций от имени председателя КНР Си Цзиньпина. В саммите участвуют лидеры более 20 стран. Официальная программа стартует 1 сентября. Главное о городе-хозяине и о том, что его связывает с Россией — в видео РИА Новости. 2025-08-31T21:50 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

саммит шос в китае в 2025 году, китай, шос, видео