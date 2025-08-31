https://ria.ru/20250831/shos-2038712870.html
История города Тяньцзинь, в котором проходит саммит ШОС
История города Тяньцзинь, в котором проходит саммит ШОС
История города Тяньцзинь, в котором проходит саммит ШОС
31 августа в китайском Тяньцзине открылся саммит ШОС. Первым мероприятием стал торжественный прием глав делегаций от имени председателя КНР Си Цзиньпина. В саммите участвуют лидеры более 20 стран. Официальная программа стартует 1 сентября.
31 августа в китайском Тяньцзине открылся саммит ШОС. Первым мероприятием стал торжественный прием глав делегаций от имени председателя КНР Си Цзиньпина. В саммите участвуют лидеры более 20 стран. Официальная программа стартует 1 сентября.Главное о городе-хозяине и о том, что его связывает с Россией — в видео РИА Новости.
Чем знаменателен город Тяньцзинь, который принимает саммит ШОС 2025 31 августа в китайском Тяньцзине открылся саммит ШОС. Первым мероприятием стал торжественный прием глав делегаций от имени председателя КНР Си Цзиньпина. В саммите участвуют лидеры более 20 стран. Официальная программа стартует 1 сентября. Главное о городе-хозяине и о том, что его связывает с Россией — в видео РИА Новости.
История города Тяньцзинь, в котором проходит саммит ШОС
31 августа в китайском Тяньцзине открылся саммит ШОС. Первым мероприятием стал торжественный прием глав делегаций от имени председателя КНР Си Цзиньпина. В саммите участвуют лидеры более 20 стран. Официальная программа стартует 1 сентября.
История города Тяньцзинь, в котором проходит саммит ШОС
31 августа в китайском Тяньцзине открылся саммит ШОС. Первым мероприятием стал торжественный прием глав делегаций от имени председателя КНР Си Цзиньпина. В саммите участвуют лидеры более 20 стран. Официальная программа стартует 1 сентября.
Главное о городе-хозяине и о том, что его связывает с Россией — в видео РИА Новости.