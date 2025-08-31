https://ria.ru/20250831/shos-2038684889.html
Путин поговорил с Токаевым на приеме для гостей саммита ШОС
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приёма для гостей саммита ШОС в китайском Тяньцзине имел возможность поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Он (ред. - президент России Владимир Путин) сидел (ред. - на приеме) также рядом с президентом Казахстана, тоже имели возможность переговорить", - сказал Песков журналистам.
