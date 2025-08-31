https://ria.ru/20250831/shos-2038680714.html
Путину представят предложение об Антинаркотическом центре ШОС
Путину представят предложение об Антинаркотическом центре ШОС
россия
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения об Антинаркотическом центре ШОС и распорядился представить предложение о подписании документа президенту России Владимиру Путину, соответствующее постановление было опубликовано в воскресенье. Глава правительства одобрил представленный МИД РФ проект соглашения об Антинаркотическом центре ШОС, сказано в документе. "Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в постановлении. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что лидеры стран ШОС планируют на саммите организации в Китае подписать соглашение о создании в Душанбе Антинаркотического центра.
