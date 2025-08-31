Путину представят предложение об Антинаркотическом центре ШОС

Рейтинг@Mail.ru
17:05 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/shos-2038680714.html
россия
китай
душанбе
владимир путин
михаил мишустин
юрий ушаков
саммит шос в китае в 2025 году
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения об Антинаркотическом центре ШОС и распорядился представить предложение о подписании документа президенту России Владимиру Путину, соответствующее постановление было опубликовано в воскресенье. Глава правительства одобрил представленный МИД РФ проект соглашения об Антинаркотическом центре ШОС, сказано в документе. "Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в постановлении. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что лидеры стран ШОС планируют на саммите организации в Китае подписать соглашение о создании в Душанбе Антинаркотического центра.
россия, китай, душанбе, владимир путин, михаил мишустин, юрий ушаков, саммит шос в китае в 2025 году
Россия, Китай, Душанбе, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Юрий Ушаков, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
© AP Photo / Rafiq MaqboolСимволика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине. Архивное фото
РоссияКитайДушанбеВладимир ПутинМихаил МишустинЮрий УшаковСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
