Китай выступает в поддержку вступления Армении в ШОС, заявил Си Цзиньпин
08:45 31.08.2025
Китай выступает в поддержку вступления Армении в ШОС, заявил Си Цзиньпин
Китай выступает в поддержку вступления Армении в ШОС, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.08.2025
Китай выступает в поддержку вступления Армении в ШОС, заявил Си Цзиньпин
Китай выступает в поддержку вступления Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьером РИА Новости, 31.08.2025
в мире
армения
китай
пекин
си цзиньпин
никол пашинян
саммит шос в китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Китай выступает в поддержку вступления Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном. "Китай поддерживает вступление Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов работать с Арменией для реализации подлинной многосторонности и совместного содействия построению Сообщества единой судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он добавил, что стороны должны укреплять взаимосвязанность, содействовать обменам в области образования, науки и технологий, культуры и туризма. Пашинян прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
армения
китай
пекин
в мире, армения, китай, пекин, си цзиньпин, никол пашинян, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Армения, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Никол Пашинян, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – РИА Новости. Китай выступает в поддержку вступления Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.
"Китай поддерживает вступление Армении в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов работать с Арменией для реализации подлинной многосторонности и совместного содействия построению Сообщества единой судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он добавил, что стороны должны укреплять взаимосвязанность, содействовать обменам в области образования, науки и технологий, культуры и туризма.
Пашинян прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине.
В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В мире, Армения, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Никол Пашинян, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
