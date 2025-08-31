Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера - РИА Новости, 31.08.2025
09:33 31.08.2025
Мишустин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера
Мишустин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера
Угольная промышленность России адаптируется к новым вызовам, продолжается увеличение производственных мощностей, в том числе за счет модернизации и внедрения... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Угольная промышленность России адаптируется к новым вызовам, продолжается увеличение производственных мощностей, в том числе за счет модернизации и внедрения инновационных технологий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 31 августа. Глава правительства поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, текст поздравления опубликован в Telegram-канале кабмина. "Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера. Ваш труд пользуется особым уважением в обществе и является примером самоотверженности, взаимовыручки, ответственного отношения к делу", - подчеркнул Мишустин. Он добавил, что угольная промышленность обеспечивает стабильную работу энергетической системы страны, устойчивость национальной экономики, участвует в решении социальных задач, направленных на улучшение качества жизни миллионов россиян. "Сегодня комплекс адаптируется к новым вызовам. Продолжается увеличение производственных мощностей, в том числе за счет модернизации и внедрения инновационных технологий в области добычи, переработки и использования угля, реализуются инвестиционные проекты. Приоритетное внимание уделяется условиям труда горняков, повышению уровня безопасности в этой сфере, снижению негативного воздействия на окружающую среду", - заметил премьер. Он также выразил искреннюю благодарность работникам и ветеранам отрасли за профессиональные достижения, преданность своему призванию, сохранение уникальных традиций и преемственность поколений.
россия
Мишустин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Угольная промышленность России адаптируется к новым вызовам, продолжается увеличение производственных мощностей, в том числе за счет модернизации и внедрения инновационных технологий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 31 августа. Глава правительства поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, текст поздравления опубликован в Telegram-канале кабмина.
Путин выразил особую благодарность шахтерам Донбасса
Вчера, 00:23
Путин выразил особую благодарность шахтерам Донбасса
Вчера, 00:23
"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера. Ваш труд пользуется особым уважением в обществе и является примером самоотверженности, взаимовыручки, ответственного отношения к делу", - подчеркнул Мишустин.
Он добавил, что угольная промышленность обеспечивает стабильную работу энергетической системы страны, устойчивость национальной экономики, участвует в решении социальных задач, направленных на улучшение качества жизни миллионов россиян.
"Сегодня комплекс адаптируется к новым вызовам. Продолжается увеличение производственных мощностей, в том числе за счет модернизации и внедрения инновационных технологий в области добычи, переработки и использования угля, реализуются инвестиционные проекты. Приоритетное внимание уделяется условиям труда горняков, повышению уровня безопасности в этой сфере, снижению негативного воздействия на окружающую среду", - заметил премьер.
Он также выразил искреннюю благодарность работникам и ветеранам отрасли за профессиональные достижения, преданность своему призванию, сохранение уникальных традиций и преемственность поколений.
День шахтера в России
30 августа, 19:39
День шахтера в России
30 августа, 19:39
 
