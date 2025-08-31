https://ria.ru/20250831/serbiya-2038607313.html

Сербский парламентарий рассказал, чего хотели организаторы протестов

БЕЛГРАД, 31 авг - РИА Новости. Организаторы протестов в Сербии хотели нанести ущерб экономике и нормальной жизни страны, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины (парламента) республики Милован Дрецун. Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2027" пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года. "Те, кто организовали эти протесты, хотели полностью остановить экономику и нормальную жизнь Сербии. Особенно их целью был подрыв проведения очень важной международной выставки EXPO 2027", - сказал агентству Дрецун. Парламентарий признал, что беспорядки и перекрытия дорог нанесли экономике Сербии определенный ущерб, в том числе из-за отрицательной "картинки" в СМИ. "Ущерб велик, особенно с учетом того, что те, кто не расположены к Сербии, проводили жестокую политическую и медийную кампанию на международной сцене, чтобы представить ситуацию в Сербии как можно в более плохом свете, утверждали, что здесь - хаос, ничего не работает, едва не началась гражданская война, что было преувеличенной оценкой происходящего", - рассказал Дрецун. Однако планам организаторов протеста не удалось сбыться, подчеркнул председатель комитета по обороне и внутренним делам. "Важно, что хозяйство функционирует, даже на 12% вырос экспорт, выросли поступления от НДС, государство наполнило бюджет и может выплачивать зарплаты, пенсии, социальные выплаты, обеспечить новый пакет экономических мер поддержки населения - преодолена ситуация", - перечислил Дрецун. Собеседник агентства отметил, что все государственные органы продолжают работать, полномасштабного политического кризиса нет. "Нынешнее правительство имеет полную поддержку, нормальная жизнь продолжается, кроме тех мест, где блокируются учреждения и инфраструктура, поэтому, несмотря на ущерб, думаю, что мы сможем оправиться и возместить все", - заключил Дрецун. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия: в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Президент Сербии Александр Вучич 17 августа объявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в республике из-за беспорядков и массовых протестов. 24 августа он пообещал в рамках экономических мер поддержки населения снизить цены в рознице на 3 тысячи потребительских товаров, ставки по кредитам и цены на электричество для граждан, а также внести изменения в закон об исполнительном производстве.

