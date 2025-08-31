https://ria.ru/20250831/radiostantsija-2038696526.html
"Радио Судного дня" передало два новых сообщения на фоне саммита ШОС
2025-08-31T19:18:00+03:00
2025-08-31T19:18:00+03:00
2025-08-31T21:16:00+03:00
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радио Судного дня", передала в эфир два новых сигнала на фоне начала мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В эфире радиостанции 31 августа в 15:51 по Москве прозвучало слово "афонодек", а в 17:30 — слово "аннамит". УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Ранее Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В воскресенье в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита ШОС. Официальные мероприятия саммита запланированы на понедельник, 1 сентября.
