"Радио Судного дня" передало два новых сообщения на фоне саммита ШОС
19:18 31.08.2025 (обновлено: 21:16 31.08.2025)
"Радио Судного дня" передало два новых сообщения на фоне саммита ШОС
"Радио Судного дня" передало два новых сообщения на фоне саммита ШОС
Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радио Судного дня", передала в эфир два новых сигнала на фоне начала мероприятий саммита Шанхайской организации... РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радио Судного дня", передала в эфир два новых сигнала на фоне начала мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В эфире радиостанции 31 августа в 15:51 по Москве прозвучало слово "афонодек", а в 17:30 — слово "аннамит". УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Ранее Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В воскресенье в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита ШОС. Официальные мероприятия саммита запланированы на понедельник, 1 сентября.
© AP Photo / Rafiq MaqboolСимволика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возле железнодорожного вокзала в Тяньцзине
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радио Судного дня", передала в эфир два новых сигнала на фоне начала мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции 31 августа в 15:51 по Москве прозвучало слово "афонодек", а в 17:30 — слово "аннамит".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
Ранее Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В воскресенье в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита ШОС. Официальные мероприятия саммита запланированы на понедельник, 1 сентября.
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств — членов ШОС в Тяньцзине
"Особый сигнал": в Турции раскрыли, что страны ШОС приготовили для Запада
