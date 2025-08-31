ПВО сбила 112 украинских беспилотников за сутки

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 31.08.2025 (обновлено: 12:41 31.08.2025)
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 112 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа",- говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80 712 беспилотных летательных аппаратов, 626 зенитных ракетных комплексов, 24 897 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 118 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 751 единица специальной военной автомобильной техники.
ПВО России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ПВО России. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 112 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа",- говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80 712 беспилотных летательных аппаратов, 626 зенитных ракетных комплексов, 24 897 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 118 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 751 единица специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
