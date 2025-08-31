ПВО сбила 112 украинских беспилотников за сутки

https://ria.ru/20250831/pvo--2038643033.html
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 112 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 112 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа",- говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80 712 беспилотных летательных аппаратов, 626 зенитных ракетных комплексов, 24 897 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 118 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 751 единица специальной военной автомобильной техники.
