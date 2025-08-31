Рейтинг@Mail.ru
31.08.2025
14:25 31.08.2025
Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием в воскресенье на площадке саммита ШОС. РИА Новости, 31.08.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием в воскресенье на площадке саммита ШОС. Путин в воскресенье прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэк Лиюань. После этого состоялась церемония фотографирования. Кадры приветствия выложил в своём Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием в воскресенье на площадке саммита ШОС.
Путин в воскресенье прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэк Лиюань. После этого состоялась церемония фотографирования.
Кадры приветствия выложил в своём Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.
Путин назвал секрет привлекательности ШОС
30 августа, 02:37
