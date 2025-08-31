https://ria.ru/20250831/putin-2038656361.html

Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием в воскресенье на площадке саммита ШОС. РИА Новости, 31.08.2025

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатием в воскресенье на площадке саммита ШОС. Путин в воскресенье прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэк Лиюань. После этого состоялась церемония фотографирования. Кадры приветствия выложил в своём Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.

