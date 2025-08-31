https://ria.ru/20250831/pushilin-2038710274.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские подразделения продолжают продвижение в районе Шандриголово и Дерилово на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Краснолиманское направление, здесь наши подразделения продолжают продвижение в районе Шандриголово и Дерилово, идут бои в районе населённых пунктов Колодези и Заречная", - сказал Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале.

