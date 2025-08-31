https://ria.ru/20250831/prokuratura-2038653711.html
Прокуратура проверяет обстоятельства гибели людей от суррогатного алкоголя
Прокуратура Нижегородской области проверяет обстоятельства гибели людей от отравления алкоголем, сообщает надзорный орган региона.
УФА, 31 авг - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет обстоятельства гибели людей от отравления алкоголем, сообщает надзорный орган региона. Ранее СУСК по Нижегородской области сообщал, что пять жителей города Балахна в регионе скончались после отравления суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело о сбыте опасной продукции. "Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств гибели жителей Балахнинского района в результате отравления алкоголем. В ходе мониторинга средств массовой информации прокуратурой области выявлено сообщение об обнаружении в доме по ул. Чапаева жителей города Балахна погибшими в результате отравления алкогольной продукцией", - говорится в заявлении прокуратуры. В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, отмечается в релизе.
