14:08 31.08.2025
Прокуратура проверяет обстоятельства гибели людей от суррогатного алкоголя
Прокуратура проверяет обстоятельства гибели людей от суррогатного алкоголя
происшествия
нижегородская область
балахна
балахнинский район
УФА, 31 авг - РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверяет обстоятельства гибели людей от отравления алкоголем, сообщает надзорный орган региона. Ранее СУСК по Нижегородской области сообщал, что пять жителей города Балахна в регионе скончались после отравления суррогатным алкоголем, возбуждено уголовное дело о сбыте опасной продукции. "Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств гибели жителей Балахнинского района в результате отравления алкоголем. В ходе мониторинга средств массовой информации прокуратурой области выявлено сообщение об обнаружении в доме по ул. Чапаева жителей города Балахна погибшими в результате отравления алкогольной продукцией", - говорится в заявлении прокуратуры. В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, отмечается в релизе.
нижегородская область
балахна
балахнинский район
происшествия, нижегородская область, балахна, балахнинский район
Происшествия, Нижегородская область, Балахна, Балахнинский район
ПроисшествияНижегородская областьБалахнаБалахнинский район
 
 
