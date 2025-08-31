https://ria.ru/20250831/pozhar-2038643216.html
МЧС локализовало пожар на складе в Балашихе
МЧС локализовало пожар на складе в Балашихе - РИА Новости, 31.08.2025
МЧС локализовало пожар на складе в Балашихе
Пожар на складе в Балашихе локализован на площади четыре тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар на складе в Балашихе локализован на площади четыре тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет, вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара. "Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
МЧС локализовало пожар на складе в Балашихе
