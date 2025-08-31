МЧС локализовало пожар на складе в Балашихе

Рейтинг@Mail.ru
12:28 31.08.2025
происшествия
балашиха
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
ка-32
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар на складе в Балашихе локализован на площади четыре тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет, вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара. "Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар на складе в Балашихе локализован на площади четыре тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет, вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара.
"Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Природный пожар под Геленджиком полностью потушили
ПроисшествияБалашихаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШКа-32
 
 
