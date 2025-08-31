https://ria.ru/20250831/pozhar-2038634401.html
К месту пожара в Балашихе направили вертолеты
К месту пожара в Балашихе направили вертолеты
Вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара в Балашихе, где горит склад, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара в Балашихе, где горит склад, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет."К месту пожара направлены вертолёты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении.
Пожар на складе в Балашихе локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС.
