11:01 31.08.2025 (обновлено: 13:12 31.08.2025)
К месту пожара в Балашихе направили вертолеты
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара в Балашихе, где горит склад, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет."К месту пожара направлены вертолёты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении.
2025
Тушение пожара на складе в Балашихе
Пожар на складе в Балашихе локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС.
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 и Ка-32 направлены к месту пожара в Балашихе, где горит склад, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в Telegram-канале МЧС РФ сообщалось, что пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе. Позднее пресс-служба ведомства сообщала, что площадь пожара составила порядка четырех тысяч "квадратов", по предварительной информации, пострадавших нет.
"К месту пожара направлены вертолёты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении.
