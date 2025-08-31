Лесопожарные службы потушили 16 лесных пожаров в России за сутки

Рейтинг@Mail.ru
10:25 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 16 лесных пожаров площадью 384 гектара в российских регионах, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 16 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 384 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи воскресенья на территории РФ насчитывалось 15 лесных пожаров на площади более 5,2 тысячи гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 7 пожаров на площади 5159 гектаров.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
© РИА Новости / Денис Абрамов
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 16 лесных пожаров площадью 384 гектара в российских регионах, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 16 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 384 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи воскресенья на территории РФ насчитывалось 15 лесных пожаров на площади более 5,2 тысячи гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 7 пожаров на площади 5159 гектаров.
