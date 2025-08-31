https://ria.ru/20250831/pozhar-2038629567.html
В подмосковной Балашихе тушат пожар на складе
В подмосковной Балашихе тушат пожар на складе - РИА Новости, 31.08.2025
В подмосковной Балашихе тушат пожар на складе
Пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T10:01:00+03:00
2025-08-31T10:01:00+03:00
2025-08-31T10:52:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038632811_0:11:1780:1012_1920x0_80_0_0_1b546c8cb49d43cf4dd3e778c69a362a.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пожар на складе тушат в подмосковной Балашихе, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Подмосковье силы и средства МЧС России тушат склад. Помещение горит в Балашихе по улице Звездная, 11", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250831/pozhar-2038624300.html
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038632811_209:0:1572:1022_1920x0_80_0_0_9e524792b59cd622fb3ac035c6556bf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
В подмосковной Балашихе тушат пожар на складе
Средства МЧС России тушат пожар на складе в подмосковной Балашихе