В Геленджике потушили один из очагов пожара в лесничестве

В Геленджике потушили один из очагов пожара в лесничестве

Один из очагов возгорания в лесничестве под Геленджиком ликвидирован на примерной площади 12 гектаров, сообщила пресс-служба администрации Геленджика. РИА Новости, 31.08.2025

КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Один из очагов возгорания в лесничестве под Геленджиком ликвидирован на примерной площади 12 гектаров, сообщила пресс-служба администрации Геленджика. Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщил, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара, при этом два очага - в селах Криница и Береговое - уже удалось потушить. "Краевой лесопожарный центр сообщает, что в 21.40 лесной пожар ликвидирован в одном из очагов в Красной щели на примерной площади 12 гектаров", - говорится в сообщении лесопожарного центра. На месте тушения продолжает работать авиация, отметили в мэрии. Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.

