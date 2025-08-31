В Геленджике потушили один из очагов пожара в лесничестве
В Геленджике потушили один из очагов возгорания в лесничестве на площади 12 га
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВертолет во время тушения крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества
Вертолет во время тушения крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества
КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Один из очагов возгорания в лесничестве под Геленджиком ликвидирован на примерной площади 12 гектаров, сообщила пресс-служба администрации Геленджика.
Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщил, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара, при этом два очага - в селах Криница и Береговое - уже удалось потушить.
"Краевой лесопожарный центр сообщает, что в 21.40 лесной пожар ликвидирован в одном из очагов в Красной щели на примерной площади 12 гектаров", - говорится в сообщении лесопожарного центра.
На месте тушения продолжает работать авиация, отметили в мэрии.
Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.