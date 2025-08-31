Рейтинг@Mail.ru
09:12 31.08.2025
В Геленджике потушили один из очагов пожара в лесничестве
происшествия
геленджик
краснодарский край
красное (смоленская область)
вениамин кондратьев
КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Один из очагов возгорания в лесничестве под Геленджиком ликвидирован на примерной площади 12 гектаров, сообщила пресс-служба администрации Геленджика. Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщил, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара, при этом два очага - в селах Криница и Береговое - уже удалось потушить. "Краевой лесопожарный центр сообщает, что в 21.40 лесной пожар ликвидирован в одном из очагов в Красной щели на примерной площади 12 гектаров", - говорится в сообщении лесопожарного центра. На месте тушения продолжает работать авиация, отметили в мэрии. Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.
происшествия, геленджик, краснодарский край, красное (смоленская область), вениамин кондратьев
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Красное (Смоленская область), Вениамин Кондратьев
Вертолет во время тушения крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества
КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Один из очагов возгорания в лесничестве под Геленджиком ликвидирован на примерной площади 12 гектаров, сообщила пресс-служба администрации Геленджика.
Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщил, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара, при этом два очага - в селах Криница и Береговое - уже удалось потушить.
"Краевой лесопожарный центр сообщает, что в 21.40 лесной пожар ликвидирован в одном из очагов в Красной щели на примерной площади 12 гектаров", - говорится в сообщении лесопожарного центра.
На месте тушения продолжает работать авиация, отметили в мэрии.
Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.
