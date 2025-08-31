Рейтинг@Mail.ru
13:54 31.08.2025 (обновлено: 14:05 31.08.2025)
Песков сравнил действия европейских политиков с подходом Путина и Трампа
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Действия европейских политиков ярко контрастируют с подходом президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков, комментируя резкие заявления западноевропейских лидеров, сообщил, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд, они не унимаются". Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста "России 1" Павла Зарубина."Это ярко контрастирует с тем подходом, которого придерживается наш президент - президент Путин, да и президент США Трамп", - сказал Песков.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Действия европейских политиков ярко контрастируют с подходом президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков, комментируя резкие заявления западноевропейских лидеров, сообщил, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд, они не унимаются". Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста "России 1" Павла Зарубина.
"Это ярко контрастирует с тем подходом, которого придерживается наш президент - президент Путин, да и президент США Трамп", - сказал Песков.
