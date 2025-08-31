https://ria.ru/20250831/politika-2038651926.html

Песков сравнил действия европейских политиков с подходом Путина и Трампа

Действия европейских политиков ярко контрастируют с подходом президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Действия европейских политиков ярко контрастируют с подходом президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков, комментируя резкие заявления западноевропейских лидеров, сообщил, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд, они не унимаются". Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста "России 1" Павла Зарубина."Это ярко контрастирует с тем подходом, которого придерживается наш президент - президент Путин, да и президент США Трамп", - сказал Песков.

