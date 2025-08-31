https://ria.ru/20250831/politika-2038651926.html
Песков сравнил действия европейских политиков с подходом Путина и Трампа
Песков сравнил действия европейских политиков с подходом Путина и Трампа - РИА Новости, 31.08.2025
Песков сравнил действия европейских политиков с подходом Путина и Трампа
Действия европейских политиков ярко контрастируют с подходом президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T13:54:00+03:00
2025-08-31T13:54:00+03:00
2025-08-31T14:05:00+03:00
в мире
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Действия европейских политиков ярко контрастируют с подходом президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков, комментируя резкие заявления западноевропейских лидеров, сообщил, что европейская партия войны "сохраняет свой основной тренд, они не унимаются". Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста "России 1" Павла Зарубина."Это ярко контрастирует с тем подходом, которого придерживается наш президент - президент Путин, да и президент США Трамп", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, европа, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Европа, Евросоюз
Песков сравнил действия европейских политиков с подходом Путина и Трампа
Песков: действия политиков из ЕС ярко контрастируют с подходом Путина и Трампа