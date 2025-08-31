Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 31.08.2025
09:44 31.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать периферия антициклона, вытянувшаяся в центр Европейской России с юго-востока. В такой ситуации в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Плюс 27 - плюс 29 будут показывать термометры в столице, и плюс 25 - плюс 30 ожидается в районах Московской области", - сказал Леус. Он добавил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. К вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Леус: в воскресенье в Москве ожидается переменная облачность и плюс 29 градусов

Женщины сидят на скамье в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать периферия антициклона, вытянувшаяся в центр Европейской России с юго-востока. В такой ситуации в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Плюс 27 - плюс 29 будут показывать термометры в столице, и плюс 25 - плюс 30 ожидается в районах Московской области", - сказал Леус.
Он добавил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. К вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
