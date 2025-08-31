https://ria.ru/20250831/podrostok-2038718680.html

В Великом Новгороде подросток упал со второго этажа заброшенного здания

В Великом Новгороде подросток упал со второго этажа заброшенного здания - РИА Новости, 31.08.2025

В Великом Новгороде подросток упал со второго этажа заброшенного здания

Проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка, упавшего со второго этажа заброшенного здания в Великом Новгороде, мальчик находится в... РИА Новости, 31.08.2025

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка, упавшего со второго этажа заброшенного здания в Великом Новгороде, мальчик находится в больнице, сообщает пресс-служба СУСК по региону. По предварительным данным, 12-летний мальчик днём, находясь в компании несовершеннолетних на территории заброшенного здания на улице Большой Санкт-Петербургской, стал перелезать из одного окна в другое. Ребёнок не смог удержаться и упал со второго этажа на землю. В результате он получил травмы и был госпитализирован в детскую областную больницу. "Следственным отделом по городу Великому Новгороду следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетнего 2012 года рождения в результате падения со второго этажа одного из зданий Великого Новгорода", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, надзорное ведомство тоже организовало проверку. Прокурор Великого Новгорода оценит деятельность собственника и органов местного самоуправления (при отсутствии собственника) по ограничению доступа к строению граждан, в том числе несовершеннолетних.

