23:38 31.08.2025
В Великом Новгороде подросток упал со второго этажа заброшенного здания
происшествия
великий новгород
новгородская область
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка, упавшего со второго этажа заброшенного здания в Великом Новгороде, мальчик находится в больнице, сообщает пресс-служба СУСК по региону. По предварительным данным, 12-летний мальчик днём, находясь в компании несовершеннолетних на территории заброшенного здания на улице Большой Санкт-Петербургской, стал перелезать из одного окна в другое. Ребёнок не смог удержаться и упал со второго этажа на землю. В результате он получил травмы и был госпитализирован в детскую областную больницу. "Следственным отделом по городу Великому Новгороду следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетнего 2012 года рождения в результате падения со второго этажа одного из зданий Великого Новгорода", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, надзорное ведомство тоже организовало проверку. Прокурор Великого Новгорода оценит деятельность собственника и органов местного самоуправления (при отсутствии собственника) по ограничению доступа к строению граждан, в том числе несовершеннолетних.
великий новгород
новгородская область
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка, упавшего со второго этажа заброшенного здания в Великом Новгороде, мальчик находится в больнице, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По предварительным данным, 12-летний мальчик днём, находясь в компании несовершеннолетних на территории заброшенного здания на улице Большой Санкт-Петербургской, стал перелезать из одного окна в другое. Ребёнок не смог удержаться и упал со второго этажа на землю. В результате он получил травмы и был госпитализирован в детскую областную больницу.
"Следственным отделом по городу Великому Новгороду следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетнего 2012 года рождения в результате падения со второго этажа одного из зданий Великого Новгорода", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, надзорное ведомство тоже организовало проверку. Прокурор Великого Новгорода оценит деятельность собственника и органов местного самоуправления (при отсутствии собственника) по ограничению доступа к строению граждан, в том числе несовершеннолетних.
