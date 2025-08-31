https://ria.ru/20250831/peskov-2038683780.html

Песков рассказал о будущих встречах Путина на саммите ШОС

Песков рассказал о будущих встречах Путина на саммите ШОС - РИА Новости, 31.08.2025

Песков рассказал о будущих встречах Путина на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин 1 сентября может провести дополнительные двусторонние встречи с различными лидерами государств и правительств, сообщил... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T17:26:00+03:00

2025-08-31T17:26:00+03:00

2025-08-31T18:00:00+03:00

политика

шос

саммит шос в китае в 2025 году

дмитрий песков

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038677355_0:63:3294:1916_1920x0_80_0_0_0a5282b743101d5902cbf30b02db9a98.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 сентября может провести дополнительные двусторонние встречи с различными лидерами государств и правительств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Условились о дополнительных двусторонних встречах с разными главами государств и правительств, которые состоятся завтра, мы вас будем информировать", - сказал Песков журналистам."Как правило, они (неожиданные встречи - ред.) и происходят на многосторонних форматах. Лидеры предпочитают использовать такие собрания с тем, чтобы переговорить с глазу на глаз", - добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, возможны ли у Путина еще незапланированные встречи в ходе предстоящих мероприятий в рамках саммита ШОС.

https://ria.ru/20250831/ushakov-2038682641.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, шос, саммит шос в китае в 2025 году, дмитрий песков, владимир путин, россия