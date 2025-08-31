https://ria.ru/20250831/peskov-2038683780.html
Песков рассказал о будущих встречах Путина на саммите ШОС
Песков рассказал о будущих встречах Путина на саммите ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
Песков рассказал о будущих встречах Путина на саммите ШОС
31.08.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 сентября может провести дополнительные двусторонние встречи с различными лидерами государств и правительств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Условились о дополнительных двусторонних встречах с разными главами государств и правительств, которые состоятся завтра, мы вас будем информировать", - сказал Песков журналистам."Как правило, они (неожиданные встречи - ред.) и происходят на многосторонних форматах. Лидеры предпочитают использовать такие собрания с тем, чтобы переговорить с глазу на глаз", - добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, возможны ли у Путина еще незапланированные встречи в ходе предстоящих мероприятий в рамках саммита ШОС.
