Песков рассказал о будущих встречах Путина на саммите ШОС - РИА Новости, 31.08.2025
17:26 31.08.2025 (обновлено: 18:00 31.08.2025)
Песков рассказал о будущих встречах Путина на саммите ШОС
Песков рассказал о будущих встречах Путина на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин 1 сентября может провести дополнительные двусторонние встречи с различными лидерами государств и правительств, сообщил... РИА Новости, 31.08.2025
политика
шос
саммит шос в китае в 2025 году
дмитрий песков
владимир путин
россия
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 сентября может провести дополнительные двусторонние встречи с различными лидерами государств и правительств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Условились о дополнительных двусторонних встречах с разными главами государств и правительств, которые состоятся завтра, мы вас будем информировать", - сказал Песков журналистам."Как правило, они (неожиданные встречи - ред.) и происходят на многосторонних форматах. Лидеры предпочитают использовать такие собрания с тем, чтобы переговорить с глазу на глаз", - добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, возможны ли у Путина еще незапланированные встречи в ходе предстоящих мероприятий в рамках саммита ШОС.
россия
политика, шос, саммит шос в китае в 2025 году, дмитрий песков, владимир путин, россия
Политика, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Песков рассказал о будущих встречах Путина на саммите ШОС

Песков: есть договоренности о дополнительных встречах Путина завтра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
ТЯНЬЦЗИНЬ, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 сентября может провести дополнительные двусторонние встречи с различными лидерами государств и правительств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Условились о дополнительных двусторонних встречах с разными главами государств и правительств, которые состоятся завтра, мы вас будем информировать", - сказал Песков журналистам.
"Как правило, они (неожиданные встречи - ред.) и происходят на многосторонних форматах. Лидеры предпочитают использовать такие собрания с тем, чтобы переговорить с глазу на глаз", - добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос, возможны ли у Путина еще незапланированные встречи в ходе предстоящих мероприятий в рамках саммита ШОС.
ПолитикаШОССаммит ШОС в Китае в 2025 годуДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
 
 
