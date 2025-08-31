https://ria.ru/20250831/peskov-2038683583.html

Песков рассказал о беседе Путина и Пашиняна

Беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была хорошей и продолжительной, рассказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T17:26:00+03:00

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была хорошей и продолжительной, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин в воскресенье "на полях" саммита ШОС в Китае провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном."Закончилась сейчас беседа с премьер-министром Армении Пашиняном. Очень хорошая была беседа, продолжительная", - рассказал Песков журналистам.

