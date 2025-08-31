Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о беседе Путина и Пашиняна - РИА Новости, 31.08.2025
17:26 31.08.2025 (обновлено: 17:35 31.08.2025)
Песков рассказал о беседе Путина и Пашиняна
Беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была хорошей и продолжительной, рассказал пресс-секретарь президента РФ...
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была хорошей и продолжительной, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин в воскресенье "на полях" саммита ШОС в Китае провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном."Закончилась сейчас беседа с премьер-министром Армении Пашиняном. Очень хорошая была беседа, продолжительная", - рассказал Песков журналистам.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была хорошей и продолжительной, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в воскресенье "на полях" саммита ШОС в Китае провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Закончилась сейчас беседа с премьер-министром Армении Пашиняном. Очень хорошая была беседа, продолжительная", - рассказал Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала