Песков рассказал о беседе Путина и Пашиняна
Песков рассказал о беседе Путина и Пашиняна - РИА Новости, 31.08.2025
Песков рассказал о беседе Путина и Пашиняна
Беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была хорошей и продолжительной, рассказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T17:26:00+03:00
2025-08-31T17:26:00+03:00
2025-08-31T17:35:00+03:00
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была хорошей и продолжительной, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин в воскресенье "на полях" саммита ШОС в Китае провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном."Закончилась сейчас беседа с премьер-министром Армении Пашиняном. Очень хорошая была беседа, продолжительная", - рассказал Песков журналистам.
Песков рассказал о беседе Путина и Пашиняна
Песков: беседа Путина с Пашиняном была хорошей