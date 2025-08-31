https://ria.ru/20250831/peskov-2038651824.html

Европа поощряет Украину на несговорчивость, заявил Песков

2025-08-31T13:53:00+03:00

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Европейцы поощряют киевский режим на абсурдное продолжение линии на несговорчивость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

