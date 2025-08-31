https://ria.ru/20250831/peskov-2038651824.html
Европа поощряет Украину на несговорчивость, заявил Песков
Европа поощряет Украину на несговорчивость, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2025
Европа поощряет Украину на несговорчивость, заявил Песков
Европейцы поощряют киевский режим на абсурдное продолжение линии на несговорчивость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T13:53:00+03:00
2025-08-31T13:53:00+03:00
2025-08-31T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
европа
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Европейцы поощряют киевский режим на абсурдное продолжение линии на несговорчивость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250831/peskov-2038652016.html
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, В мире
Европа поощряет Украину на несговорчивость, заявил Песков
Песков: Европа поощряет киевский режим на несговорчивость