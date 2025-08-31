https://ria.ru/20250831/parubiy-2038608717.html

Ликвидация Парубия стала посланием сверху, заявила активистка из Одессы

РИМ, 31 авг – РИА Новости. Ликвидация бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия стала посланием сверху о том, что остальные причастные к сожжению Дома профсоюзов в Одессе будут наказаны Божьим и человеческим судом, заявила РИА Новости участница событий мая 2014 году, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева. "Даже если он был убит своими же нациками, все равно это то возмездие, то послание сверху, что все эти убийцы и пособники убийц будут наказаны, а наши герои, которые были убиты, замучены, наши одесские ребята будут отомщены", - заявила Игнатьева, выжившая при поджоге и погроме. В 2015 году она получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. "Мы очень воодушевились еще одним устранением виновника Одесской бойни. И я думаю, что сейчас все должно пойти по нарастающей. И все они будут настигнуты, и все они будут наказаны Божьим и человеческим судом, потому что такое никогда не прощается ни на земле, ни на небе. И все равно их найдет их гадкая, их жестокая и жесткая судьба, которая... все равно с ними расплатится той же монетой, которую они уготовили всем русским одесситам", - заключила она. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

