Депутат заксобрания ДНР назвал возможную причину убийства Парубия

Сторонники киевского режима могли ликвидировать экс-главу СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, который был причастен к сожжению укрывшихся... РИА Новости, 31.08.2025

2025-08-31T01:50:00+03:00

2025-08-31T01:50:00+03:00

2025-08-31T01:53:00+03:00

в мире

украина

одесса

донецкая народная республика

андрей парубий

борис литвинов

надежда савченко

совет национальной безопасности и обороны украины

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Сторонники киевского режима могли ликвидировать экс-главу СНБО Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, который был причастен к сожжению укрывшихся в здании "Дома профсоюзов" протестующих в Одессе в 2014 году, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат народного совета ДНР Борис Литвинов. "Он (Парубий - ред.) - один из первейших свидетелей того, что происходило на "Майдане". И у него достаточно опыта, чтобы делать перевороты. И в сегодняшней Украине такие, как Парубий, влияют на мнение того же (Владимира) Зеленского и его окружения. Мы знаем, как сегодня и (президент США Дональд) Трамп на это (конфликт на Украине - ред.) смотрит, как Европа подталкивает Зеленского. И вот подписание ненужных таким, как Парубий, договоров, тоже может быть причиной того, что он и ему подобные могли заново начать этот "майдан", - сказал агентству Литвинов. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

