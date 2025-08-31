Рейтинг@Mail.ru
Идентифицировать убийцу Парубия невозможно, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 31.08.2025 (обновлено: 20:32 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/parubij-2038705551.html
Идентифицировать убийцу Парубия невозможно, пишут СМИ
Идентифицировать убийцу Парубия невозможно, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2025
Идентифицировать убийцу Парубия невозможно, пишут СМИ
Идентифицировать исполнителя ликвидации бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году,... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T20:29:00+03:00
2025-08-31T20:32:00+03:00
в мире
украина
одесса
львов
андрей парубий
надежда савченко
совет национальной безопасности и обороны украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038522909_0:202:2842:1801_1920x0_80_0_0_8f0237bf7127193592e93bfda93c5309.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Идентифицировать исполнителя ликвидации бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, невозможно из-за того, что его лицо было закрыто шлемом на записях с камер видеонаблюдения, сообщает украинское издание "Страна.ua". "По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно - лицо полностью закрывал шлем", - пишет издание. По его данным, исполнитель ликвидации Парубия тщательно спланировал пути отхода, чтобы скрыться через слепые зоны в системе уличного видеонаблюдения, и в одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота во время трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
https://ria.ru/20250831/parubiy-2038608717.html
https://ria.ru/20250830/parubiy-2038583358.html
украина
одесса
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038522909_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_f7e416ea2c07e321048d3665c68fc029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, львов, андрей парубий, надежда савченко, совет национальной безопасности и обороны украины, страна.ua, верховная рада украины, убийство парубия во львове
В мире, Украина, Одесса, Львов, Андрей Парубий, Надежда Савченко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Страна.ua, Верховная Рада Украины, Убийство Парубия во Львове
Идентифицировать убийцу Парубия невозможно, пишут СМИ

Идентифицировать убийцу экс-секретаря СНБО Парубия невозможно из-за шлема

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Парубий
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Андрей Парубий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Идентифицировать исполнителя ликвидации бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, невозможно из-за того, что его лицо было закрыто шлемом на записях с камер видеонаблюдения, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно - лицо полностью закрывал шлем", - пишет издание.
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Ликвидация Парубия стала посланием сверху, заявила активистка из Одессы
Вчера, 05:12
По его данным, исполнитель ликвидации Парубия тщательно спланировал пути отхода, чтобы скрыться через слепые зоны в системе уличного видеонаблюдения, и в одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота во время трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Активистка высказалась об убийстве Парубия
30 августа, 21:15
 
В миреУкраинаОдессаЛьвовАндрей ПарубийНадежда СавченкоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСтрана.uaВерховная Рада УкраиныУбийство Парубия во Львове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала