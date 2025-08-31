https://ria.ru/20250831/odessa-2038619414.html

В подполье объяснили повышение радиационного фона в Одессе

В подполье объяснили повышение радиационного фона в Одессе

В подполье объяснили повышение радиационного фона в Одессе

Повышение радиационного фона в одесском порту может быть вызвано хранением бочек с отработанным французским топливом с АЭС, сообщил РИА Новости координатор...

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Повышение радиационного фона в одесском порту может быть вызвано хранением бочек с отработанным французским топливом с АЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Агентура сопротивления установила связь с повышением фона и прибывающим для погрузки в порту товаром. Из личных источников было установлено, что Украина вывозит грузы, которые фонят: ферросплавы с Винницы и Хмельницкого и еще несколько видов руд, прошедших первичную обработку. Среди жителей Одессы есть мнение, что радиоактивные бочки тоже прибывают из Франции. Привозят в них отработанное на АЭС топливо, и Украина его захоранивает около Ровенской АЭС", — сказал он.Лебедев добавил, что груз привозят в бочках примерно 0,8 метра шириной и два метра высотой."Вероятно, именно это связано с тем, что Франция агрессивно поддерживает украинский режим, поставляя вооружение, технику, в том числе самолеты для ВСУ. Это не оказание бесплатной поддержки, а вполне рентабельный бизнес", — отметил собеседник агентства.Накануне он заявил РИА Новости, что, исходя из ежедневных наблюдений, Украина может вывозить через порт Одессы грузы с радиоактивным фоном.

