В подполье объяснили повышение радиационного фона в Одессе
05:51 31.08.2025 (обновлено: 08:50 31.08.2025)
В подполье объяснили повышение радиационного фона в Одессе
ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Повышение радиационного фона в одесском порту может быть вызвано хранением бочек с отработанным французским топливом с АЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Агентура сопротивления установила связь с повышением фона и прибывающим для погрузки в порту товаром. Из личных источников было установлено, что Украина вывозит грузы, которые фонят: ферросплавы с Винницы и Хмельницкого и еще несколько видов руд, прошедших первичную обработку. Среди жителей Одессы есть мнение, что радиоактивные бочки тоже прибывают из Франции. Привозят в них отработанное на АЭС топливо, и Украина его захоранивает около Ровенской АЭС", — сказал он.Лебедев добавил, что груз привозят в бочках примерно 0,8 метра шириной и два метра высотой."Вероятно, именно это связано с тем, что Франция агрессивно поддерживает украинский режим, поставляя вооружение, технику, в том числе самолеты для ВСУ. Это не оказание бесплатной поддержки, а вполне рентабельный бизнес", — отметил собеседник агентства.Накануне он заявил РИА Новости, что, исходя из ежедневных наблюдений, Украина может вывозить через порт Одессы грузы с радиоактивным фоном.
В подполье объяснили повышение радиационного фона в Одессе

Грузовые краны в порту Одессы
Грузовые краны в порту Одессы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Повышение радиационного фона в одесском порту может быть вызвано хранением бочек с отработанным французским топливом с АЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Агентура сопротивления установила связь с повышением фона и прибывающим для погрузки в порту товаром. Из личных источников было установлено, что Украина вывозит грузы, которые фонят: ферросплавы с Винницы и Хмельницкого и еще несколько видов руд, прошедших первичную обработку. Среди жителей Одессы есть мнение, что радиоактивные бочки тоже прибывают из Франции. Привозят в них отработанное на АЭС топливо, и Украина его захоранивает около Ровенской АЭС", — сказал он.
Лебедев добавил, что груз привозят в бочках примерно 0,8 метра шириной и два метра высотой.
"Вероятно, именно это связано с тем, что Франция агрессивно поддерживает украинский режим, поставляя вооружение, технику, в том числе самолеты для ВСУ. Это не оказание бесплатной поддержки, а вполне рентабельный бизнес", — отметил собеседник агентства.
Накануне он заявил РИА Новости, что, исходя из ежедневных наблюдений, Украина может вывозить через порт Одессы грузы с радиоактивным фоном.
