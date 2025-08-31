В подполье объяснили повышение радиационного фона в Одессе
Радиационный фон в Одессе может повыситься из-за топлива с АЭС
© Getty Images / OlyaSolodenkoГрузовые краны в порту Одессы
© Getty Images / OlyaSolodenko
Грузовые краны в порту Одессы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Повышение радиационного фона в одесском порту может быть вызвано хранением бочек с отработанным французским топливом с АЭС, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Агентура сопротивления установила связь с повышением фона и прибывающим для погрузки в порту товаром. Из личных источников было установлено, что Украина вывозит грузы, которые фонят: ферросплавы с Винницы и Хмельницкого и еще несколько видов руд, прошедших первичную обработку... Среди жителей Одессы есть мнение, что радиоактивные бочки тоже прибывают из Франции. Привозят в них отработанное на АЭС топливо, и Украина его захоранивает около Ровенской АЭС", — сказал Лебедев.
Он добавил, что груз привозят в бочках примерно 0,8 метра шириной и два метра высотой.
"Вероятно, именно это связано с тем, что Франция агрессивно поддерживает украинский режим, поставляя вооружение, технику, в том числе самолеты для ВСУ. Это не оказание бесплатной поддержки, а вполне рентабельный бизнес", — подытожил представитель сопротивления.
Ранее Лебедев сообщил РИА Новости, что, исходя из ежедневных наблюдений, киевский режим может вывозить в одесском порту грузы с радиоактивным фоном.
