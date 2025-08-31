https://ria.ru/20250831/obstrely-2038597830.html

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

2025-08-31T00:38:00+03:00

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР четыре раза, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. За предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Ведомство отмечает, что всего было выпущено четыре боеприпаса. Сведений о жертвах среди мирного населения нет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

