Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:38 31.08.2025
https://ria.ru/20250831/obstrely-2038597830.html
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 31.08.2025
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР четыре раза, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T00:38:00+03:00
2025-08-31T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
горловка
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР четыре раза, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. За предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Ведомство отмечает, что всего было выпущено четыре боеприпаса. Сведений о жертвах среди мирного населения нет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250828/kherson-2038030037.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, Стирол
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР четыре раза, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
За предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов.
Фрагменты снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
ВСУ обстреляли Херсонскую область 45 раз за сутки
28 августа, 10:36
"Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Ведомство отмечает, что всего было выпущено четыре боеприпаса. Сведений о жертвах среди мирного населения нет.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала