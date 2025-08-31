Рейтинг@Mail.ru
ЕК в ближайшие недели представит дорожную карту инвестиций в оборону
14:56 31.08.2025
ЕК в ближайшие недели представит дорожную карту инвестиций в оборону
ЕК в ближайшие недели представит дорожную карту инвестиций в оборону
Европейская комиссия в ближайшие недели подготовит дорожную карту для инвестирования дополнительных средств в оборону, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во... РИА Новости, 31.08.2025
в мире
россия
польша
брюссель
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Европейская комиссия в ближайшие недели подготовит дорожную карту для инвестирования дополнительных средств в оборону, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Польше. "Именно по этой причине (якобы угроза со стороны РФ - ред.) в ближайшие недели мы подготовим дорожную карту о том, как инвестировать дополнительные средства на оборону в ЕС, в нашу оборонную стратегию. Мы проанализируем имеющиеся у нас пробелы в ЕС и способы их устранения к 2030 году с помощью целевых показателей и контрольных точек, потому что делается только то, что поддается измерению", - сказала она на пресс-конференции в ходе визита в Польшу. Фон дер Ляйен добавила, что этот план будет обсуждаться на неформальном заседании Европейского совета в начале октября под председательством Дании. В июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите. В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
россия
польша
брюссель
в мире, россия, польша, брюссель, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Польша, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Европейская комиссия в ближайшие недели подготовит дорожную карту для инвестирования дополнительных средств в оборону, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Польше.
"Именно по этой причине (якобы угроза со стороны РФ - ред.) в ближайшие недели мы подготовим дорожную карту о том, как инвестировать дополнительные средства на оборону в ЕС, в нашу оборонную стратегию. Мы проанализируем имеющиеся у нас пробелы в ЕС и способы их устранения к 2030 году с помощью целевых показателей и контрольных точек, потому что делается только то, что поддается измерению", - сказала она на пресс-конференции в ходе визита в Польшу.
Фон дер Ляйен добавила, что этот план будет обсуждаться на неформальном заседании Европейского совета в начале октября под председательством Дании.
В июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.
В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
