https://ria.ru/20250831/novosti-2038687311.html
Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона
Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона - РИА Новости, 31.08.2025
Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона
Сведения о действиях России в украинском конфликте и о том, что президент США Дональд Трамп жив, представляют плохие новости для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T17:47:00+03:00
2025-08-31T17:47:00+03:00
2025-08-31T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
германия
эммануэль макрон
дмитрий медведев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сведения о действиях России в украинском конфликте и о том, что президент США Дональд Трамп жив, представляют плохие новости для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В сообщении Медведева в социальной сети X прикреплен скриншот с текстом. В нем Мерц и Макрон называются "двуяйцевыми близнецами" и "редкими уродами". Согласно тексту, один из них "жаждет мести". Другой, "петух", боится хищника у ворот и "шантажирует Трампа" президентом России Владимиром Путиным. "Послесловие: вести о том, что Трамп жив и что Россия продвигается (на Украине. — Прим. ред.), — плохие новости для двуяйцевых близнецов", — говорится в публикации Медведева в соцсети X. В тексте скриншота, добавленном к публикации, также говорится, что Мерц и Макрон забыли уроки Второй мировой войны. "Однако все может закончиться так, как это было в 1945 году: их (Мерца и Макрона. — Прим. ред.) в итоге тоже будут опознавать по зубам", — говорится в скриншоте в сообщении Медведева.
https://ria.ru/20250831/frantsiya-2038562994.html
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html
россия
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, германия, эммануэль макрон, дмитрий медведев, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Германия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона
Медведев назвал новости о продвижении РФ на Украине плохими для Мерца и Макрона