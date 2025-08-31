Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона - РИА Новости, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 31.08.2025 (обновлено: 23:25 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/novosti-2038687311.html
Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона
Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона - РИА Новости, 31.08.2025
Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона
Сведения о действиях России в украинском конфликте и о том, что президент США Дональд Трамп жив, представляют плохие новости для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и... РИА Новости, 31.08.2025
2025-08-31T17:47:00+03:00
2025-08-31T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
германия
эммануэль макрон
дмитрий медведев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сведения о действиях России в украинском конфликте и о том, что президент США Дональд Трамп жив, представляют плохие новости для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В сообщении Медведева в социальной сети X прикреплен скриншот с текстом. В нем Мерц и Макрон называются "двуяйцевыми близнецами" и "редкими уродами". Согласно тексту, один из них "жаждет мести". Другой, "петух", боится хищника у ворот и "шантажирует Трампа" президентом России Владимиром Путиным. "Послесловие: вести о том, что Трамп жив и что Россия продвигается (на Украине. — Прим. ред.), — плохие новости для двуяйцевых близнецов", — говорится в публикации Медведева в соцсети X. В тексте скриншота, добавленном к публикации, также говорится, что Мерц и Макрон забыли уроки Второй мировой войны. "Однако все может закончиться так, как это было в 1945 году: их (Мерца и Макрона. — Прим. ред.) в итоге тоже будут опознавать по зубам", — говорится в скриншоте в сообщении Медведева.
https://ria.ru/20250831/frantsiya-2038562994.html
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html
россия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, германия, эммануэль макрон, дмитрий медведев, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Германия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона

Медведев назвал новости о продвижении РФ на Украине плохими для Мерца и Макрона

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сведения о действиях России в украинском конфликте и о том, что президент США Дональд Трамп жив, представляют плохие новости для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В сообщении Медведева в социальной сети X прикреплен скриншот с текстом. В нем Мерц и Макрон называются "двуяйцевыми близнецами" и "редкими уродами". Согласно тексту, один из них "жаждет мести". Другой, "петух", боится хищника у ворот и "шантажирует Трампа" президентом России Владимиром Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Франция погружается в хаос
Вчера, 08:00
"Послесловие: вести о том, что Трамп жив и что Россия продвигается (на Украине. — Прим. ред.), — плохие новости для двуяйцевых близнецов", — говорится в публикации Медведева в соцсети X.
В тексте скриншота, добавленном к публикации, также говорится, что Мерц и Макрон забыли уроки Второй мировой войны.
"Однако все может закончиться так, как это было в 1945 году: их (Мерца и Макрона. — Прим. ред.) в итоге тоже будут опознавать по зубам", — говорится в скриншоте в сообщении Медведева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАГерманияЭммануэль МакронДмитрий МедведевДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала