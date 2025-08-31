https://ria.ru/20250831/novosti-2038687311.html

Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона

Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона - РИА Новости, 31.08.2025

Медведев рассказал о плохих новостях для Мерца и Макрона

2025-08-31

2025-08-31T17:47:00+03:00

2025-08-31T23:25:00+03:00

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сведения о действиях России в украинском конфликте и о том, что президент США Дональд Трамп жив, представляют плохие новости для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В сообщении Медведева в социальной сети X прикреплен скриншот с текстом. В нем Мерц и Макрон называются "двуяйцевыми близнецами" и "редкими уродами". Согласно тексту, один из них "жаждет мести". Другой, "петух", боится хищника у ворот и "шантажирует Трампа" президентом России Владимиром Путиным. "Послесловие: вести о том, что Трамп жив и что Россия продвигается (на Украине. — Прим. ред.), — плохие новости для двуяйцевых близнецов", — говорится в публикации Медведева в соцсети X. В тексте скриншота, добавленном к публикации, также говорится, что Мерц и Макрон забыли уроки Второй мировой войны. "Однако все может закончиться так, как это было в 1945 году: их (Мерца и Макрона. — Прим. ред.) в итоге тоже будут опознавать по зубам", — говорится в скриншоте в сообщении Медведева.

