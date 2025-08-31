https://ria.ru/20250831/novorossijsk-2038719200.html
В Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Новороссийске Краснодарского края, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Новороссийске Краснодарского края, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. "На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)", - написал Кравченко.
